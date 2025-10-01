Snažan zemljotres pogodio Filipine

Broj žrtava u zemljotresu magnitude 6,9 stepeni Rihterove skale koji je pogodio centralne Filipine porastao je na 60, rekao je danas zvaničnik civilne zaštite.

Stotine naknadnih potresa pogodilo je grad Sebu od zemljotresa koji se dogodio prošle noći. Najmanje 225 takvih potresa zabeleženo je do 09.19 časova danas po lokalnom vremenu, prema podacima Filipinskog instituta za vulkanologiju i seizmologiju. Predsednik Filipina Ferdinand Markos Mlađi izdao je saopštenje u kojem poziva ljude da ostanu na oprezu i sarađuju sa lokalnim vlastima. Markos je rekao da vlasti rade na obnavljanju elektro mreže i da se dodatno osoblje