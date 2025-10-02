Italijanska premijerka kritikovala flotilu za Gazu, Izrael proteruje i 40 Italijana

Beta pre 6 sati

U Italiji je danas objavljeno da su vlasti Izraela pritvorile radi proterivanja 40 državljana Italije koji su plovili humanitarnom flotilom brodića za Pojas Gaze, koju je premijerka Đorđa Meloni (Giorgia) ponovo kritikovala.

"Naravno da ćemo ćemo učiniti sve što je u našoj moći da osiguramo da se ti ljudi što pre vrate u Italiju", rekla je Meloni u Kopenhagenu, gde je na neformalnom sastanku šefova evropskih država i vlada.

Ona je ocenila da ta flotila "ne donosi nikakvu korist palestinskom narodu".

Povodom poziva na generalni štrajk sutra u Italiji, na koji su pozvali glavni sindikati u znak protesta zbog izraelskog presretanja flotile, premijerka je rekla da će štrajk doneti "velike neprijatnosti italijanskom narodu".

Ministar spoljnih poslova Antonio Tajani je danas rekao da će konačan broj Italijana pritvorenih u Izraelu pred deportaciju biti dostupan posle identifikacije svih.

Po njegovim rečima, svi putnici flotile, približno ih je 400, svih nacionalnosti, biće idućeg ponedeljka ili utorka u dva čarter leta prevezeni sa aerodroma Tel Aviva Ben-Gurion u Evropu, moguće u London i Madrid.

Među Italijanima koji su putovali flotilom "Global Sumud" koja je iz Španije isplovila krajem avgusta u pokušaju da probije izraelsku blokadu ratom razorene palestinskog Pojasa Gaze, bila su i dva domaća i dva italijanska poslanika Evropskog parlamenta.

U sredu uveče, izraelska Ratna mornarica je počela da presreće jedrilice i brodiće pošto je upozorila posade da ne ulaze u vode u kojima Izrael polaže pravo na kontrolu.

Nekoliko stotina demonstranata je u sredu uveče u Rimu i Napulju protestovalo zbog presretanja flotile, a novi protestni skup je planiran za večeras u Rimu.

Meloni je ranije nazvala flotilu "opasnom i neodgovornom" inicijativom, iako je Italija poslala fregatu da pruži moguću pomoć flotili koja se žaila na ometanje i napade dronovima.

Premijerka je u utorak ponovo pozvala da se zaustavi plovidba flotile ka Pojasu Gaze da bi se izbeglo ugrožavanje plana predsednika SAD Donalda Trampa (Trump) da okonča rat Izraela i palestinskog pokreta Hamas.

(Beta, 02.10.2025)

Ključne reči

IzraelItalijaGazaĐorđa MeloniPojas Gaze

