Proglašena vanredna situacija na flotili koja ide ka gazi: Presrela ih Izraelska mornarica i naredila da ugase motore: Među aktivistima i srpski državljanin Ognjen (video, foto)

Blic pre 5 minuta
Proglašena vanredna situacija na flotili koja ide ka gazi: Presrela ih Izraelska mornarica i naredila da ugase motore: Među…

Izraelska mornarica započela je presretanje brodova iz flotile sa humanitarnom pomoći za Gazu. Nekoliko aktivista objavilo je video snimke na društvenim mrežama tvrdeći da se izraelska pomorska plovila približavaju flotili i naređuju im da ugase motore.

Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je došlo do flotile i da im je "zatraženo da promene kurs". Ministarstvo je ponovilo ranije optužbe da je flotila "provokacija" i dodalo: - Izrael je obavestio flotilu da se približava aktivnoj zoni borbenih dejstava i da krši zakonitu pomorsku blokadu. Izrael je ponovio ponudu da se bilo kakva pomoć preda mirno, preko bezbednih kanala, za Gazu. Prema pisanju Rojtersa, na brodu je proglašeno vanredno stanje.
