Proglašena vanredna situacija na flotili koja ide ka gazi: Presrela ih Izraelska mornarica i naredila da ugase motore: Među aktivistima i srpski državljanin Ognjen (video, foto)
Blic pre 5 minuta
Izraelska mornarica započela je presretanje brodova iz flotile sa humanitarnom pomoći za Gazu. Nekoliko aktivista objavilo je video snimke na društvenim mrežama tvrdeći da se izraelska pomorska plovila približavaju flotili i naređuju im da ugase motore.
Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je došlo do flotile i da im je "zatraženo da promene kurs". Ministarstvo je ponovilo ranije optužbe da je flotila "provokacija" i dodalo: - Izrael je obavestio flotilu da se približava aktivnoj zoni borbenih dejstava i da krši zakonitu pomorsku blokadu. Izrael je ponovio ponudu da se bilo kakva pomoć preda mirno, preko bezbednih kanala, za Gazu. Prema pisanju Rojtersa, na brodu je proglašeno vanredno stanje.