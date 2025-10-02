Izraelska mornarica presrela Globalnu Sumud flotilu sa humanitarnom pomoći za Gazu

Naslovi.ai pre 11 minuta
Izraelska mornarica presrela Globalnu Sumud flotilu sa humanitarnom pomoći za Gazu

Više od 40 brodova sa aktivistima, uključujući Gretu Tunberg i Ognjena Markovića, zaustavljeno je u pokušaju da probiju izraelsku blokadu Pojasa Gaze.

Izraelska mornarica započela je presretanje brodova Globalne Sumud flotile koja nosi humanitarnu pomoć za Pojas Gaze, tražeći od njih da promene kurs. Nekoliko aktivista objavilo je video snimke na društvenim mrežama o približavanju izraelskih pomorskih plovila i naređenju da ugase motore.

Među privedenim aktivistima su poznata švedska klimatska aktivistkinja Greta Tunberg i srpski umetnik Ognjen Marković. Aktivisti će biti deportovani u Evropu, saopštilo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Hamas i Turska osudili su presretanje flotile, optužujući Izrael za "terorizam" i kršenje međunarodnog prava. Izraelska vojska je upotrebila silu prilikom ukrcavanja na brodove, a aktivisti tvrde da su bili gađani vodenim topovima.

U Italiji su sindikati najavili generalni štrajk u znak solidarnosti sa flotilom, dok su se u više gradova održali protesti zbog izraelskog postupanja. Italijanska premijerka Đorđa Meloni osudila je flotilu i štrajk, tvrdeći da flotila nije donela korist palestinskom narodu.

Srpski aktivista Ognjen Marković nalazi se među privedenima, a studenti i kolege iz Srbije apelovali su za njegovu zaštitu i hitno oslobađanje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će država pomoći svim svojim građanima, uključujući i Markovića.

