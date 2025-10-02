Vučić poručio iz Danske da očekuje uspešan dan na Samitu Evropske političke zajednice

Beta pre 36 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se rano jutros preko svog Instagrama obratio porukom da ga očekuje naporan dan ali, kako veruje i uspešan, na Samitu Evropske političke zajednice, tokom kog će imati susrete sa više svetskih lidera.

"Danas nas čeka ne lagan dan, razgovor sa Markom Ruteom, šefom NATO-a, sa Fridrihom Mercom, kancelarom nemačkim, s portugalskim premijerom Luišom Montenegrom, sa Đorđom Meloni i Emanuelom Makronom, predsednikom francuskim, našim prijateljem i još mnogo, mnogo važnih razgovora, naporan ali verujem dobar i uspešan dan za Srbiju", rekao je Vučić u video poruci.

Rekao je da ga brine NIS i sankcije toj kompaniji 8. oktobra i zahvalio se na brizi koju narod pokazuje i rešenja koja nudi.

"Hvala vam na tome što brinete, a mogu da kažem da ćemo se mi postarati da Srbija ima uredno snabdevanje svim derivatima nafte da ljudi pristojno, dobro i normalno žive, i verujem da ćemo uspeti da sačuvamo sva svoja prijateljstva i sve partnerske odnose", rekao je on.

Vučić je rekao i da ne može da odgovara onima koji ga stalno kritikuju zbog kako je dodao nečega što su im "oni ostavili u amanet

"Hoću da ih radom, borbenoću i ogromnim trudom pobedimo, a ne samo praznom kritikom", rekao je Vučić.

Sedmi samit Evropske političke zajednice održava se danas u Kopenhagenu, a glavne teme razgovora biće Ukrajina i bezbednosna situacija u Evropi.

Vučić je sinoć u Kopenhagenu prisustvovao večeri koju su povodom Samita priredili danski kralj Frederik i kraljica Meri. 

(Beta, 02.10.2025)

Povezane vesti »

Vučić na večeri kod danskog kralja povodom održavanja Samita Evropske političke zajednice

Vučić na večeri kod danskog kralja povodom održavanja Samita Evropske političke zajednice

Beta pre 41 minuta
"Ono što me brine je NIS": Vučić se rano jutros oglasio iz Kopenhagena, najavio niz sastanaka sa evropskim liderima (video)

"Ono što me brine je NIS": Vučić se rano jutros oglasio iz Kopenhagena, najavio niz sastanaka sa evropskim liderima (video)

Blic pre 11 minuta
Vučić: Postaraćemo se da Srbija ima uredno snabdevanje naftom

Vučić: Postaraćemo se da Srbija ima uredno snabdevanje naftom

Sputnik pre 46 minuta
Vučić poručio iz Danske da očekuje uspešan dan na Samitu Evropske političke zajednice

Vučić poručio iz Danske da očekuje uspešan dan na Samitu Evropske političke zajednice

Danas pre 6 minuta
Vučić: Postaraćemo se da Srbija ima uredno snabdevanje naftom

Vučić: Postaraćemo se da Srbija ima uredno snabdevanje naftom

Vesti online pre 11 minuta
Vučić na večeri kod danskog kralja povodom održavanja Samita Evropske političke zajednice

Vučić na večeri kod danskog kralja povodom održavanja Samita Evropske političke zajednice

Radio sto plus pre 21 minuta
Vučić poručio iz Danske da očekuje uspešan dan na Samitu Evropske političke zajednice

Vučić poručio iz Danske da očekuje uspešan dan na Samitu Evropske političke zajednice

Radio sto plus pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNATOPredsednik SrbijeDanska

Politika, najnovije vesti »

Osude napada na potpredsednicu Pokrajinske vlade

Osude napada na potpredsednicu Pokrajinske vlade

RTV pre 46 minuta
Vučić poručio iz Danske da očekuje uspešan dan na Samitu Evropske političke zajednice

Vučić poručio iz Danske da očekuje uspešan dan na Samitu Evropske političke zajednice

Beta pre 36 minuta
Vučić na večeri kod danskog kralja povodom održavanja Samita Evropske političke zajednice

Vučić na večeri kod danskog kralja povodom održavanja Samita Evropske političke zajednice

Beta pre 41 minuta
Oglasio se Macut o napadu na Sandru Božić: Neprihvatljiv čin nasilja prema ženama

Oglasio se Macut o napadu na Sandru Božić: Neprihvatljiv čin nasilja prema ženama

Blic pre 6 minuta
Savet bezbednosti UN raspravljaće 21. oktobra o Kosovu

Savet bezbednosti UN raspravljaće 21. oktobra o Kosovu

Radio 021 pre 46 minuta