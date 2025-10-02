Vučić poručio iz Danske da očekuje uspešan dan na Samitu Evropske političke zajednice

"Danas nas čeka ne lagan dan, razgovor sa Markom Ruteom, šefom NATO-a, sa Fridrihom Mercom, kancelarom nemačkim, s portugalskim premijerom Luišom Montenegrom, sa Đorđom Meloni i Emanuelom Makronom, predsednikom francuskim, našim prijateljem i još mnogo, mnogo važnih razgovora, naporan ali verujem dobar i uspešan dan za Srbiju", rekao je Vučić u video poruci.

Rekao je da ga brine NIS i sankcije toj kompaniji 8. oktobra i zahvalio se na brizi koju narod pokazuje i rešenja koja nudi.

"Hvala vam na tome što brinete, a mogu da kažem da ćemo se mi postarati da Srbija ima uredno snabdevanje svim derivatima nafte da ljudi pristojno, dobro i normalno žive, i verujem da ćemo uspeti da sačuvamo sva svoja prijateljstva i sve partnerske odnose", rekao je on.

Vučić je rekao i da ne može da odgovara onima koji ga stalno kritikuju zbog kako je dodao nečega što su im "oni ostavili u amanet

"Hoću da ih radom, borbenoću i ogromnim trudom pobedimo, a ne samo praznom kritikom", rekao je Vučić.

Sedmi samit Evropske političke zajednice održava se danas u Kopenhagenu, a glavne teme razgovora biće Ukrajina i bezbednosna situacija u Evropi.

Vučić je sinoć u Kopenhagenu prisustvovao večeri koju su povodom Samita priredili danski kralj Frederik i kraljica Meri.