Ima mrtvih! Muškarac kojeg su vatrogasci pronašli u stanu u Kosovskoj preminuo od povreda (foto, video)

Muškarac koji je pronađen bez svesti nakon eksplozije u stanu u Kosovskoj ulici u centru Beograda podlegao je povredama, saznaje "Blic".

Kako smo već pisali, osoba je pronađena u besvesnom stanju, i intervenisala je ekipa Hitne pomoći. Kako javlja reporter Blica, pogrebno vozilo je ispred zgrade. Uprkos njhovim naporima, muškarac je preminuo. Identitet žrtve nije poznat. Podsetimo, kako je Blic prvi pisao detonacija se čula iz jednog stana u Kosovskoj ulici.