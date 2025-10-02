Ko je još od Srba u hagu: Retko ko je uspeo ranije da izađe, kazne izdržavaju u zatvorima u Evropi: Dvojica osuđena na doživotni zatvor

General Nebojša Pavković prevremeno je pušten na slobodu zbog zdravstvenog stanja, ali on nije jedini Srbin kojeg je osudio Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Iza rešetaka su Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, Radovan Karadžić, prvi predsednik RS, Milan Lukić, ali i Jovica Stanišić, bivši šef Službe državne bezbednosti Srbije. Sem njih, u zatvoru je još više 20 Srba, osuđenih na doživotni zatvor, 40 godina i manje od toga.

Haški osuđenici služe kaznu u Holandiji, Estoniji, Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Belgiji i Francuskoj, a svi odreda tražili su prevremeno puštanje na slobodu. Zahtev im je listom odbijen, iz različitih razloga. Neki i dalje tvrde da su nevini, ali neki su se pokajali i priznali zločine. Evo ko je sve od Srba u zatvoru nakon presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju: Ratko Mladić, nekadašnji načelnik Glavnog štaba Vojske Republike Srpske osuđen je na