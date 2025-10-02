"Osetljivi razgovori": Emir Katara i Tramp razgovarali o okončanju sukoba u Gazi

Blic pre 22 minuta
"Osetljivi razgovori": Emir Katara i Tramp razgovarali o okončanju sukoba u Gazi

Emir Katara šeik Tamim bin Hamad Al-Tani razgovarao je telefonom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom o njegovom planu za okončanje rata u Gazi, saopštila je katarska državna kancelarija.

U saopštenju se navodi da je šeik Tamim ponovio podršku Katara mirovnim naporima i izrazio uverenje da zemlje koje podržavaju plan mogu postići pravično rešenje koje će obezbediti regionalnu bezbednost i stabilnost, kao i zaštitu prava palestinskog naroda. Bela kuća saopštila je da se vode "osetljivi razgovori" o predlogu američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata u Pojasu Gaze. - Mogu vam reći da se vode neki veoma osetljivi razgovori, ali svakako ne
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Bela kuća saopštila: Vode se osetljivi razgovori o Trampovom predlogu za okončanje rata u Gazi

Bela kuća saopštila: Vode se osetljivi razgovori o Trampovom predlogu za okončanje rata u Gazi

Kurir pre 27 minuta
Bela kuća: Vode se osetljivi razgovori o Trampovom predlogu za okončanje rata u Gazi

Bela kuća: Vode se osetljivi razgovori o Trampovom predlogu za okončanje rata u Gazi

Telegraf pre 47 minuta
"Vode se osetljivi razgovori": Oglasila se Bela kuća o Trampovom predlogu za okončanje rata u Gazi

"Vode se osetljivi razgovori": Oglasila se Bela kuća o Trampovom predlogu za okončanje rata u Gazi

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠeikKatarBela kućaDonald TrampGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Hamas zahteva tačan rok za povlačenje Izraela iz Gaze i garancije za okončanje rata: Evo na čemu još insistiraju

Hamas zahteva tačan rok za povlačenje Izraela iz Gaze i garancije za okončanje rata: Evo na čemu još insistiraju

Blic pre 2 minuta
Ubijena devojčica, predsednik razmatra vraćanje smrtne kazne! Važila bi za izvršioce najtežih dela protiv dece i žena

Ubijena devojčica, predsednik razmatra vraćanje smrtne kazne! Važila bi za izvršioce najtežih dela protiv dece i žena

Kurir pre 2 minuta
Nasa drastično osetila obustavu rada vlade: Agencija poslala više od 15.000 radnika na prinudno odsustvo

Nasa drastično osetila obustavu rada vlade: Agencija poslala više od 15.000 radnika na prinudno odsustvo

Kurir pre 7 minuta
Bivši kineski ministar osuđen na smrt! Ovo je razlog, oduzeta mu je sva imovina

Bivši kineski ministar osuđen na smrt! Ovo je razlog, oduzeta mu je sva imovina

Kurir pre 7 minuta
G7: preduzećemo mere protiv onih koji povećavaju kupovinu ruske nafte

G7: preduzećemo mere protiv onih koji povećavaju kupovinu ruske nafte

Politika pre 8 minuta