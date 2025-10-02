"Osetljivi razgovori": Emir Katara i Tramp razgovarali o okončanju sukoba u Gazi

Emir Katara šeik Tamim bin Hamad Al-Tani razgovarao je telefonom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom o njegovom planu za okončanje rata u Gazi, saopštila je katarska državna kancelarija.

U saopštenju se navodi da je šeik Tamim ponovio podršku Katara mirovnim naporima i izrazio uverenje da zemlje koje podržavaju plan mogu postići pravično rešenje koje će obezbediti regionalnu bezbednost i stabilnost, kao i zaštitu prava palestinskog naroda. Bela kuća saopštila je da se vode "osetljivi razgovori" o predlogu američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata u Pojasu Gaze. - Mogu vam reći da se vode neki veoma osetljivi razgovori, ali svakako ne