Bela kuća: Vode se osetljivi razgovori o Trampovom predlogu za okončanje rata u Gazi

Telegraf pre 3 sata
Bela kuća: Vode se osetljivi razgovori o Trampovom predlogu za okončanje rata u Gazi

Bela kuća saopštila je danas da se vode "osetljivi razgovori" o predlogu američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata u Pojasu Gaze. "Mogu vam reći da se vode neki veoma osetljivi razgovori, ali svakako ne želim da pretičem bilo kakva saopštenja sa ove govornice.

Prepustiću specijalnom izaslaniku (Stivenu) Vitkofu i predsedniku Sjedinjenih Američkih Država da se time pozabave", rekla je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit na redovnom brifingu za novinare, preneo je Rojters. Visoki zvaničnik Hamasa izjavio je za BBC da će ta palestinska grupa verovatno odbaciti mirovni plan američkog predsednika, tvrdeći da on "služi interesima Izraela" i "ignoriše interese palestinskog naroda".
"Osetljivi razgovori": Emir Katara i Tramp razgovarali o okončanju sukoba u Gazi

"Osetljivi razgovori": Emir Katara i Tramp razgovarali o okončanju sukoba u Gazi

Blic pre 3 sata
Bela kuća saopštila: Vode se osetljivi razgovori o Trampovom predlogu za okončanje rata u Gazi

Bela kuća saopštila: Vode se osetljivi razgovori o Trampovom predlogu za okončanje rata u Gazi

Kurir pre 3 sata
"Vode se osetljivi razgovori": Oglasila se Bela kuća o Trampovom predlogu za okončanje rata u Gazi

"Vode se osetljivi razgovori": Oglasila se Bela kuća o Trampovom predlogu za okončanje rata u Gazi

Blic pre 7 sati
