Bela kuća saopštila: Vode se osetljivi razgovori o Trampovom predlogu za okončanje rata u Gazi

Bela kuća saopštila je danas da se vode "osetljivi razgovori" o predlogu američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata u Pojasu Gaze. "Mogu vam reći da se vode neki veoma osetljivi razgovori, ali svakako ne želim da pretičem bilo kakva saopštenja sa ove govornice.

Prepustiću specijalnom izaslaniku Stivenu Vitkofu i predsedniku SAD da se time pozabave", rekla je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit na redovnom brifingu za novinare, preneo je Rojters. Visoki zvaničnik Hamasa izjavio je za BBC da će ta palestinska grupa verovatno odbaciti mirovni plan američkog predsednika, tvrdeći da on "služi interesima Izraela" i "ignoriše interese palestinskog naroda". Mirovnim planom Bele kuće za Gazu, koji je objavljen u ponedeljak,