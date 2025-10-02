Oštetili budžet države za 1,7 miliona: Dvojica muškaraca videli policiju, pa pobegli čamcem: Pretresom vozila im pronašli 7.500 litara nafte

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i PU u Sremskoj Mitrovici uhapsili su M. P. (50) iz Novih Banovaca i M. P. (50) iz Jabuke, opština Pančevo, zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili krivično delo krijumčarenje oštetivši budžet Republike Srbije za oko 1.700.000 dinara.

Policijski službenici su osumnjičene zatekli u Novim Banovcima, u neposrednoj blizini desne obale Dunava, koji su se, primetivši policiju, udaljili čamcem u nepoznatom pravcu. Tom prilikom, za sobom su ostavili traktor marke "Belarus" sa prikolicom prepravljenom u cisternu, u kojoj se nalazilo oko 5.500 litara naftnih derivata, kao i baržu prepravljenu u cisternu u kojoj se nalazilo oko 2.000 litara naftnih derivata i pumpa za pretakanje nafte. Utvrđeno je da su