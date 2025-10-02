Oštetili budžet države za 1,7 miliona: Dvojica muškaraca videli policiju, pa pobegli čamcem: Pretresom vozila im pronašli 7.500 litara nafte

Blic pre 2 sata
Oštetili budžet države za 1,7 miliona: Dvojica muškaraca videli policiju, pa pobegli čamcem: Pretresom vozila im pronašli…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i PU u Sremskoj Mitrovici uhapsili su M. P. (50) iz Novih Banovaca i M. P. (50) iz Jabuke, opština Pančevo, zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili krivično delo krijumčarenje oštetivši budžet Republike Srbije za oko 1.700.000 dinara.

Policijski službenici su osumnjičene zatekli u Novim Banovcima, u neposrednoj blizini desne obale Dunava, koji su se, primetivši policiju, udaljili čamcem u nepoznatom pravcu. Tom prilikom, za sobom su ostavili traktor marke "Belarus" sa prikolicom prepravljenom u cisternu, u kojoj se nalazilo oko 5.500 litara naftnih derivata, kao i baržu prepravljenu u cisternu u kojoj se nalazilo oko 2.000 litara naftnih derivata i pumpa za pretakanje nafte. Utvrđeno je da su
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Policija uhapsila krijumčare nafte, oštetili budžet za oko 1,7 miliona dinara

Policija uhapsila krijumčare nafte, oštetili budžet za oko 1,7 miliona dinara

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetPančevoDunavSremska MitrovicaMinistarstvo unutrašnjih poslovanafta

Društvo, najnovije vesti »

Dečak (9) nestao u Zemunu: Na sebi ima crni duks, poslednji put viđen u Prvomajskoj ulici

Dečak (9) nestao u Zemunu: Na sebi ima crni duks, poslednji put viđen u Prvomajskoj ulici

Blic pre 1 minut
DRI: Na ugradnju kuka čeka se 405, a kolena 871 dan, liste čekanja ove godine bez nadzora

DRI: Na ugradnju kuka čeka se 405, a kolena 871 dan, liste čekanja ove godine bez nadzora

Danas pre 1 sat
Milica Zavetnica je najveća obmana birača

Milica Zavetnica je najveća obmana birača

Danas pre 1 sat
“Da se ne lažemo, ovo je samo zahvaljujući pobuni studenata”: Nastavnicima od 1. oktobra povećane plate

“Da se ne lažemo, ovo je samo zahvaljujući pobuni studenata”: Nastavnicima od 1. oktobra povećane plate

Danas pre 2 sata
Preminula Džejn Gudal, poznata stručnjakinja za šimpanze i aktivistkinja za zaštitu životinja

Preminula Džejn Gudal, poznata stručnjakinja za šimpanze i aktivistkinja za zaštitu životinja

Danas pre 2 sata