Policija uhapsila krijumčare nafte, oštetili budžet za oko 1,7 miliona dinara

Danas pre 4 sati  |  Fonet
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je policija uhapsila M.

P. (50) iz Novih Banovaca i M. P. (50) iz Jabuke, zbog sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili krijumčarenje i oštetili budžet Srbije za oko 1.700.000 dinara. Policijski službenici su osumnjičene zatekli u Novim Banovcima, u neposrednoj blizini desne obale Dunava, koji su se, primetivši policiju, udaljili čamcem u nepoznatom pravcu. Oni su tom prilikom ostavili traktor marke „Belarus“, sa prikolicom prepravljenom u cisternu, u kojoj se nalazilo oko 5.500 litara
