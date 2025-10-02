Zatvorene bolnice, opsadno stanje u Mančesteru! Muškarac autom naleteo na ljude, izbo ih u sinagogi, sumnja se da je imao bombu: Starmer se hitno vraća u Britaniju (foto, video)

Blic pre 15 minuta
Zatvorene bolnice, opsadno stanje u Mančesteru! Muškarac autom naleteo na ljude, izbo ih u sinagogi, sumnja se da je imao…

U engleskom gradu Mančesteru jutros oko 9.30 sati došlo je do napada nožem u sinagogi Hebrejske kongregacije Hiton Park. Prema pisanju britanskih medija, najmanje četiri osobe su povređene, a osumnjičenog je upucala policija.

Napad se dogodio u Ulici Mildton u severnom delu grada u predgrađu Krampsal. Prema rečima jednog od očevidaca, automobil se zaleteo u ljude, a onda je vozač izašao i počeo da ih ubada nožem. Međutim, zvaničnih informacija o napadu u sinagogi još nema. Policija je na licu mesta, kao i veliki broj vozila hitne pomoći, a područje takođe nadleću i helikopteri. Policija je saopštila da je u 9.31 sati primila dojavu građanina koji je prijavio da je automobil naleteo na
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Napad ispred sinagoge u Mančesteru: Četvoro povređeno, policija upucala napadača

Napad ispred sinagoge u Mančesteru: Četvoro povređeno, policija upucala napadača

Vreme pre 15 minuta
Starmer se hitno vraća u Britaniju

Starmer se hitno vraća u Britaniju

Vesti online pre 5 minuta
Četvoro povređeno u napadu kod sinagoge u Mančesteru na praznik Jom Kipur

Četvoro povređeno u napadu kod sinagoge u Mančesteru na praznik Jom Kipur

NIN pre 10 minuta
"Mislili smo da je saobraćajna nesreća, a onda..." Dostavljač hrane opisao zastrašujuću scenu tokom napada na sinagogu u…

"Mislili smo da je saobraćajna nesreća, a onda..." Dostavljač hrane opisao zastrašujuću scenu tokom napada na sinagogu u Mančesteru!

Kurir pre 0 minuta
Napad na sinagogu u Mančesteru! Zabio se automobilom u ljude, a onda počeo da ubada nožem, opsadno stanje, stigle jake…

Napad na sinagogu u Mančesteru! Zabio se automobilom u ljude, a onda počeo da ubada nožem, opsadno stanje, stigle jake policijske snage!

Kurir pre 20 minuta
Teroristički napad u mančesteru! Policajci viču "ima bombu", nepomično telo na ulici: "Za Jevreje više nema mesta u Britaniji…

Teroristički napad u mančesteru! Policajci viču "ima bombu", nepomično telo na ulici: "Za Jevreje više nema mesta u Britaniji. Gotovo je" (foto)

Kurir pre 20 minuta
Napad kod sinagoge u Mančesteru, nekoliko osoba povređeno

Napad kod sinagoge u Mančesteru, nekoliko osoba povređeno

Sputnik pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IndependentSinagogahelikopter

Svet, najnovije vesti »

Šok provokacije vjose Osmani u Danskoj: Nazvala Srbiju "agresorom i najvećom pretnjom po bezbednost posle Rusije"

Šok provokacije vjose Osmani u Danskoj: Nazvala Srbiju "agresorom i najvećom pretnjom po bezbednost posle Rusije"

Blic pre 10 minuta
Izrael presreo flotilu ka Gazi, priveden i Beograđanin Ognjen Marković

Izrael presreo flotilu ka Gazi, priveden i Beograđanin Ognjen Marković

BBC News pre 10 minuta
Izrael presreo humanitarnu flotilu za Gazu: Zadržani Greta Tunberg i student Ognjen Marković

Izrael presreo humanitarnu flotilu za Gazu: Zadržani Greta Tunberg i student Ognjen Marković

Vreme pre 10 minuta
Napad ispred sinagoge u Mančesteru: Četvoro povređeno, policija upucala napadača

Napad ispred sinagoge u Mančesteru: Četvoro povređeno, policija upucala napadača

Vreme pre 15 minuta
Zaharova: Rusija će pomoći Srbiji u jačanju njenih odbrambenih mogućnosti

Zaharova: Rusija će pomoći Srbiji u jačanju njenih odbrambenih mogućnosti

Sputnik pre 20 minuta