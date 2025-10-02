Zatvorene bolnice, opsadno stanje u Mančesteru! Muškarac autom naleteo na ljude, izbo ih u sinagogi, sumnja se da je imao bombu: Starmer se hitno vraća u Britaniju (foto, video)

U engleskom gradu Mančesteru jutros oko 9.30 sati došlo je do napada nožem u sinagogi Hebrejske kongregacije Hiton Park. Prema pisanju britanskih medija, najmanje četiri osobe su povređene, a osumnjičenog je upucala policija.

Napad se dogodio u Ulici Mildton u severnom delu grada u predgrađu Krampsal. Prema rečima jednog od očevidaca, automobil se zaleteo u ljude, a onda je vozač izašao i počeo da ih ubada nožem. Međutim, zvaničnih informacija o napadu u sinagogi još nema. Policija je na licu mesta, kao i veliki broj vozila hitne pomoći, a područje takođe nadleću i helikopteri. Policija je saopštila da je u 9.31 sati primila dojavu građanina koji je prijavio da je automobil naleteo na