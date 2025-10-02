Ministar prosvete: Nova univerzitetska godina počinje 3. novembra

Danas pre 4 sati  |  Beta
Ministar prosvete: Nova univerzitetska godina počinje 3. novembra

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković je danas izrazio očekovanje da će 3. novembra početi nova školska godina na univerzitetima i „to u punom kapacitetu“.

On je za RTS istakao i da ne želi da veruje u scenario da će ponovo biti blokada, ali da će, ukoliko ih bude, „odgovor države će biti isti kao i do sada“. „Represiju na univerzitete nećemo uvoditi, ali isto tako nećemo plaćati nerad i nećemo nikom izlaziti u susret kada je reč o tome da remeti normalno funkcionisanje obrazovnog procesa“ kazao je. Veruje, kako je naveo, u normalizaciju stanja na svim univerzitetima u Srbiji, posebno na beogradskom gde je bilo
Blic pre 3 sata
