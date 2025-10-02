„Prestanite da nagrađujete Beograd“: Vjosa Osmani tvrdi da su Rusija i Srbija najveće pretnje evropskim zemljama

Predsednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je danas u Kopenhagenu da su Rusija i Srbija najveće pretnje zemljama u Evropi i da Evropska unija treba da prestane da nagrađuje Beograd.

Po dolasku na samit Evropske političke zajednice, Osmani je novinarima rekla da je u suočavanju sa pretnjama Evropi potrebno ne samo jedinstvo članica EU i onih koje to nisu, nego i doslednost u postupanju prema agresorima i diktatorima. „Trenutno postoje dve glavne bezbednosne pretnje po zemlje na našem kontinentu. Jedna je očigledno Rusija, a druga, posebno u našem regionu, dolazi od ruskog proksija, Srbije“, rekla je Osmani. Ona je kazala da je neophodna