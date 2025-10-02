Petković poručio Osmanijevoj: Srbi neće još dugo trpeti nasilje u AP KiM

RTV pre 58 minuta  |  Tanjug
Petković poručio Osmanijevoj: Srbi neće još dugo trpeti nasilje u AP KiM

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je danas predsednici privremenih prištinskih institucija Vjosi Osmani da neće još dugo biti proterivanja, upucavanja i političkih hapšenja Srba u AP Kosovu i Metohiji.

"Sikter Vjosa! Proterivanje i upucavanje Srba, politička hapšenja, skrnavljenje srpskih grobova, militarizacija severa, lažni gradonačelnici, institucionalno nasilje, progon SL, zabrana srpskih simbola - lice je Vjose i Kurtija! Sada im smeta i natpis KM na ćirilici! Ne još dugo!", naveo je Petković na platformi X i podelio današnju izjavu Vjose Osmani po dolasku na Samit Evropske političke zajednice u Kopehagenu. Osmani je izjavila da za jačanje zajedničke
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

"Sikter Vljosa": Petković reagovao na izjavu Osmani da je Srbija "najveća pretnja po bezbednost posle Rusije"

"Sikter Vljosa": Petković reagovao na izjavu Osmani da je Srbija "najveća pretnja po bezbednost posle Rusije"

Blic pre 52 minuta
Osmani udarila na Srbiju i Rusiju

Osmani udarila na Srbiju i Rusiju

Vesti online pre 38 minuta
"Na čijoj ste strani?!" Žestoka rasprava Orbana i Tuska tokom samita epz: Vi želite da dobijete rat za koji verujete da je vaš!…

"Na čijoj ste strani?!" Žestoka rasprava Orbana i Tuska tokom samita epz: Vi želite da dobijete rat za koji verujete da je vaš!

Večernje novosti pre 43 minuta
Šok provokacije vjose Osmani u Danskoj: Nazvala Srbiju "agresorom i najvećom pretnjom po bezbednost posle Rusije"

Šok provokacije vjose Osmani u Danskoj: Nazvala Srbiju "agresorom i najvećom pretnjom po bezbednost posle Rusije"

Blic pre 1 sat
„Rusija se neće zaustaviti dok ne bude primorana na to“: Sa samita EPZ u Kopenhagenu

„Rusija se neće zaustaviti dok ne bude primorana na to“: Sa samita EPZ u Kopenhagenu

Danas pre 58 minuta
Upravo je stiglo alarmantno upozorenje iz srca EU! Lider NATO zemlje poručio da je Evropa već u ratu: "Dobio sam poruku, počeo…

Upravo je stiglo alarmantno upozorenje iz srca EU! Lider NATO zemlje poručio da je Evropa već u ratu: "Dobio sam poruku, počeo je incident"

Blic pre 1 sat
Tusk: To je naš rat, i ako Ukrajina izgubi, to je i naš neuspeh

Tusk: To je naš rat, i ako Ukrajina izgubi, to je i naš neuspeh

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i Metohija

Svet, najnovije vesti »

Vođa Hamasa u Gazi ne prihvata Trampov plan, saznaje BBC

Vođa Hamasa u Gazi ne prihvata Trampov plan, saznaje BBC

BBC News pre 53 minuta
Izrael presreo flotilu ka Gazi, priveden i Beograđanin Ognjen Marković

Izrael presreo flotilu ka Gazi, priveden i Beograđanin Ognjen Marković

BBC News pre 23 minuta
Izraelske snage presrele i brod na kojem je ka Gazi plovio Beograđanin

Izraelske snage presrele i brod na kojem je ka Gazi plovio Beograđanin

BBC News pre 18 minuta
Fon der Lajen: Cilj EU je da udvostruči svoju finansijsku podršku Grenlandu

Fon der Lajen: Cilj EU je da udvostruči svoju finansijsku podršku Grenlandu

RTV pre 38 minuta
Ovo je osumnjičeni za napad: U sinagogi?! Svi na nogama zbog onoga što mu je za pojasom:"Ima bombu, bežite!" (foto)

Ovo je osumnjičeni za napad: U sinagogi?! Svi na nogama zbog onoga što mu je za pojasom:"Ima bombu, bežite!" (foto)

Blic pre 53 minuta