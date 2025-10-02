Petković poručio Osmanijevoj: Srbi neće još dugo trpeti nasilje u AP KiM

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je danas predsednici privremenih prištinskih institucija Vjosi Osmani da neće još dugo biti proterivanja, upucavanja i političkih hapšenja Srba u AP Kosovu i Metohiji.

"Sikter Vjosa! Proterivanje i upucavanje Srba, politička hapšenja, skrnavljenje srpskih grobova, militarizacija severa, lažni gradonačelnici, institucionalno nasilje, progon SL, zabrana srpskih simbola - lice je Vjose i Kurtija! Sada im smeta i natpis KM na ćirilici! Ne još dugo!", naveo je Petković na platformi X i podelio današnju izjavu Vjose Osmani po dolasku na Samit Evropske političke zajednice u Kopehagenu. Osmani je izjavila da za jačanje zajedničke