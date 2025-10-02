"Na čijoj ste strani?!" Žestoka rasprava Orbana i Tuska tokom samita epz: Vi želite da dobijete rat za koji verujete da je vaš!…

DOK TRAJE samit Evropske političke zajednice u Kopenhagenu, mađarski i poljski premijer, Viktor Orban i Donald Tusk razmenili su stavove na društvenoj mreži Iks.

Foto: Profimedia - Premijeru Viktore Orbane, Rusija je ta koja je započela rat protiv Ukrajine. Ona je odlučila da živimo u vremenu rata. A u takvom vremenu jedino je pitanje – na čijoj ste strani - napisao je Tusk na društvenoj mreži Iks. Nakon sat vremena stigao je i odgovor mađarskog premijera koji je napisao da su Rusija i Ukrajina u ratu, a da Mađarska nije. - Poštovani premijeru Donalde Tusk, razumem da Vi čvrsto stojite na strani Ukrajine. Molim Vas da