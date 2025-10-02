"Na čijoj ste strani?!" Žestoka rasprava Orbana i Tuska tokom samita epz: Vi želite da dobijete rat za koji verujete da je vaš!

Večernje novosti pre 2 sata
"Na čijoj ste strani?!" Žestoka rasprava Orbana i Tuska tokom samita epz: Vi želite da dobijete rat za koji verujete da je vaš!…

DOK TRAJE samit Evropske političke zajednice u Kopenhagenu, mađarski i poljski premijer, Viktor Orban i Donald Tusk razmenili su stavove na društvenoj mreži Iks.

Foto: Profimedia - Premijeru Viktore Orbane, Rusija je ta koja je započela rat protiv Ukrajine. Ona je odlučila da živimo u vremenu rata. A u takvom vremenu jedino je pitanje – na čijoj ste strani - napisao je Tusk na društvenoj mreži Iks. Nakon sat vremena stigao je i odgovor mađarskog premijera koji je napisao da su Rusija i Ukrajina u ratu, a da Mađarska nije. - Poštovani premijeru Donalde Tusk, razumem da Vi čvrsto stojite na strani Ukrajine. Molim Vas da
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

"Sikter Vljosa": Petković reagovao na izjavu Osmani da je Srbija "najveća pretnj po bezbednost posle Rusije"

"Sikter Vljosa": Petković reagovao na izjavu Osmani da je Srbija "najveća pretnj po bezbednost posle Rusije"

Blic pre 24 minuta
„Prestanite da nagrađujete Beograd“: Vjosa Osmani tvrdi da su Rusija i Srbija najveće pretnje evropskim zemljama

„Prestanite da nagrađujete Beograd“: Vjosa Osmani tvrdi da su Rusija i Srbija najveće pretnje evropskim zemljama

Danas pre 24 minuta
Orban se oglasio: Objavio kako se Mađarska razlikuje od Poljske po pitanju sukoba u Ukrajini

Orban se oglasio: Objavio kako se Mađarska razlikuje od Poljske po pitanju sukoba u Ukrajini

Alo pre 25 minuta
”Evropa je već u ratu” alarmantno upozorenje iz srca EU! ”Ako Ukrajina izgubi to znači naš neuspeh”

”Evropa je već u ratu” alarmantno upozorenje iz srca EU! ”Ako Ukrajina izgubi to znači naš neuspeh”

Dnevnik pre 29 minuta
Osmani udarila na Srbiju i Rusiju

Osmani udarila na Srbiju i Rusiju

Vesti online pre 2 sata
Petković poručio Osmanijevoj: Srbi neće još dugo trpeti nasilje u AP KiM

Petković poručio Osmanijevoj: Srbi neće još dugo trpeti nasilje u AP KiM

RTV pre 2 sata
Šok provokacije vjose Osmani u Danskoj: Nazvala Srbiju "agresorom i najvećom pretnjom po bezbednost posle Rusije"

Šok provokacije vjose Osmani u Danskoj: Nazvala Srbiju "agresorom i najvećom pretnjom po bezbednost posle Rusije"

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaMađarskaViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

"Sikter Vljosa": Petković reagovao na izjavu Osmani da je Srbija "najveća pretnj po bezbednost posle Rusije"

"Sikter Vljosa": Petković reagovao na izjavu Osmani da je Srbija "najveća pretnj po bezbednost posle Rusije"

Blic pre 24 minuta
Izrael presreo flotilu ka Gazi, priveden i Beograđanin Ognjen Marković

Izrael presreo flotilu ka Gazi, priveden i Beograđanin Ognjen Marković

BBC News pre 5 minuta
Amnesti internešnal povodom presretanja flotile Sumud: „Cilj da se ućutkaju kritičari izraelskog genocida“

Amnesti internešnal povodom presretanja flotile Sumud: „Cilj da se ućutkaju kritičari izraelskog genocida“

Danas pre 24 minuta
„Prestanite da nagrađujete Beograd“: Vjosa Osmani tvrdi da su Rusija i Srbija najveće pretnje evropskim zemljama

„Prestanite da nagrađujete Beograd“: Vjosa Osmani tvrdi da su Rusija i Srbija najveće pretnje evropskim zemljama

Danas pre 24 minuta
U Rimu i više italijanskih gradova održavaju se protesti zbog Globalne flotile

U Rimu i više italijanskih gradova održavaju se protesti zbog Globalne flotile

RTV pre 25 minuta