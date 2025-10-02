"Ono što je Jupiteru dozvoljeno, nije volu" Putin poručio: Sad najveći kupac ruskog uranijuma, Kina i Indija neće pristati na poniženje

SOČI: Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas na plenarnoj sednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj" u Sočiju da Sjedinjene Američke Države, uprkos pritisku na Kinu, Indiju i druge zemlje da prestanu da kupuju rusku naftu, ostaju najveći kupac ruskog uranijuma i da su u tom pogledu odnosi stabilni dodajući da će američko uvođenje sekundarnih carina dovesti do rasta cena na tržištu i usporavanju ekonomije SAD.

Rusija je 2024. godine zaradila oko 800 miliona dolara od prodaje uranijuma Sjedinjenim Državama, a ove godine se očekuje da će profit premašiti milijardu dolara, istakao je Putin. Komentarišući odnos Sjedinjenih Država prema ruskim energentima, Putin je rekao da "ono što je Jupiteru dozvoljeno, nije volu", ali da Kina i Indija neće pristati na poniženje i neće biti "volovi". Na kraju je podvukao da Rusija nije najveći dobavljač nuklearnog goriva za SAD, već druga