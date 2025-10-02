Olujno nevreme pogodilo zapad Grčke: Na Zakintosu zatvorene sve škole i vrtići

Sve osnovne i srednje škole, kao i vrtići na grčkom ostrvu Zakintos danas su zatvoreni odlukom lokalnih vlasti zbog olujnog nevremena koje je pogodilo zapadni deo zemlje.

Nalet lošeg vremena počeo je sinoć, pošto su jake oluje pogodile ostrva, a upozorenje stanovništvu na poseban oprez poslato je i u Ahaji, Iliji i Mesiniji. Zbog lošeg vremena, na severu Krfa automobil u kojem se nalazila britanska porodica zaglavio se u blatu na uzbrdici, a vatrogasna služba je morala da interveniše kako bi ih prevezla na bezbedno mesto na glavnom putu, prenosi "Katimerini". Bračni par i njihovo dete su u dobrom zdravstvenom stanju. Očekuje se da