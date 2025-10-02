Blokaderi našli novi način da prekinu rad škola i obrazovanje dece: Lažnim dojavama o bombama masovno blokiraju škole

Jedna od njih je Osnovna škola Branislav Petrović u Slatini, a druge tri su najveće škole u prijepoljskoj opštini, a to su OŠ „Vladimir Perić - Valter” Prijepolju i „Milosav Stiković” na Kolovratu i „Sveti Sava” u Bostanima.

Kako nam javljaju roditelji, dojava o bombi je i u Osnovnoj školi Filip Filipović u Čačku, deca su vraćena svojim domovima. U jedinoj gradskoj školi u Novoj Varoši „Živko Ljujić”, takođe dojava o bombi. Nakon ozvršene provere i pregleda prostorija od strane nadležnih, u toj osmoletkinastava se odija normalno, deca nisu imala samo prvi čas, potvrdio je predsednik te opštine Branko Bjelić. Kako saznajemo, direktori su naložili da deca ne ulaze u škole dok nadležni