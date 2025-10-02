Dojave o postavljenim BOMBAMA u više kragujevačkih škola

InfoKG pre 8 sati  |  InfoKG
Dojave o postavljenim BOMBAMA u više kragujevačkih škola

Nekoliko kragujevačkih osnovnih i srednjih škola jutros je dobilo dojavu o postavljenoj bombi.

Odmah se pristupilo evakuacijama škola, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i druge nadležne službe su izašle na teren. Na područjima svih policijskih uprava na teritoriji Republike Srbije danas do 9.30 časova prijavljeno je da su postavljene bombe u ukupno 807 osnovnih i srednjih škola, saopštio je MUP. Iz kragujevačkog MUP-a do objave ovog teksta nismo uspeli da dobijemo tačan spisak škola, ali prema informacijama koje stižu od čitalaca, pojedinih
