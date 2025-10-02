Izrael presreo flotilu ka Gazi, priveden i Beograđanin Ognjen Marković

ISRAEL FOREIGN MINISTRY /Handout via REUTERS Propalestinski aktivisti Greta Tunberg i Tijago Avila nakon što su ih priveli izraelski vojnici Još jedan pokušaj propalestinskih aktivista, ovaj put masovan, da se pomorskim putem domognu Pojasa Gaze i dostave humanitarnu pomoć, nije uspeo.

Izraelska mornarica presrela je veći broj brodova koji su prevozili humanitarnu pomoć ka Pojasu Gaze i privela aktiviste, među kojima i poznatu švedska borkinju protiv klimatskih promena Gretu Tunberg. Nekoliko brodova koji su bili u misiji Globalne Sumud flotile (GSF) „bezbedno je zaustavljeno“ i ljudi sa plovila su prebačeni u izraelsku luku, saopštilo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova. Svi će biti deportovani u zemlje čiji su državljani, poručeno je iz