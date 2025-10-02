Izrael presreo flotilu ka Gazi, priveden i Beograđanin Ognjen Marković

Južne vesti pre 10 minuta
Izrael presreo flotilu ka Gazi, priveden i Beograđanin Ognjen Marković

ISRAEL FOREIGN MINISTRY /Handout via REUTERS Propalestinski aktivisti Greta Tunberg i Tijago Avila nakon što su ih priveli izraelski vojnici Još jedan pokušaj propalestinskih aktivista, ovaj put masovan, da se pomorskim putem domognu Pojasa Gaze i dostave humanitarnu pomoć, nije uspeo.

Izraelska mornarica presrela je veći broj brodova koji su prevozili humanitarnu pomoć ka Pojasu Gaze i privela aktiviste, među kojima i poznatu švedska borkinju protiv klimatskih promena Gretu Tunberg. Nekoliko brodova koji su bili u misiji Globalne Sumud flotile (GSF) „bezbedno je zaustavljeno“ i ljudi sa plovila su prebačeni u izraelsku luku, saopštilo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova. Svi će biti deportovani u zemlje čiji su državljani, poručeno je iz
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Izrael presreo flotilu ka Gazi, priveden i Beograđanin Ognjen Marković

Izrael presreo flotilu ka Gazi, priveden i Beograđanin Ognjen Marković

BBC News pre 11 minuta
Izrael presreo humanitarnu flotilu za Gazu: Zadržani Greta Tunberg i student Ognjen Marković

Izrael presreo humanitarnu flotilu za Gazu: Zadržani Greta Tunberg i student Ognjen Marković

Vreme pre 10 minuta
Šta je Sumud flotila i zašto je htela da dostavi pomoć Gazi morem kad Izrael ne da

Šta je Sumud flotila i zašto je htela da dostavi pomoć Gazi morem kad Izrael ne da

Danas pre 16 minuta
Šta je Sumud flotila i zašto je htela da dostavi pomoć Gazi morem kad Izrael ne da

Šta je Sumud flotila i zašto je htela da dostavi pomoć Gazi morem kad Izrael ne da

BBC News pre 1 sat
BLOG UŽIVO Izraelski brod sa privedenim aktivistima, među kojima je i srpski student stigao u luku

BLOG UŽIVO Izraelski brod sa privedenim aktivistima, među kojima je i srpski student stigao u luku

Nova pre 46 minuta
Student iz Srbije na jednom od presretnutih brodova s pomoći za Gazu

Student iz Srbije na jednom od presretnutih brodova s pomoći za Gazu

Slobodna Evropa pre 1 sat
Šta je Sumud flotila i zašto je htela da dostavi pomoć Gazi morem kad Izrael ne da

Šta je Sumud flotila i zašto je htela da dostavi pomoć Gazi morem kad Izrael ne da

Južne vesti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelŠvedskaGreta TunbergGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Šok provokacije vjose Osmani u Danskoj: Nazvala Srbiju "agresorom i najvećom pretnjom po bezbednost posle Rusije"

Šok provokacije vjose Osmani u Danskoj: Nazvala Srbiju "agresorom i najvećom pretnjom po bezbednost posle Rusije"

Blic pre 11 minuta
Izrael presreo flotilu ka Gazi, priveden i Beograđanin Ognjen Marković

Izrael presreo flotilu ka Gazi, priveden i Beograđanin Ognjen Marković

BBC News pre 11 minuta
Izrael presreo humanitarnu flotilu za Gazu: Zadržani Greta Tunberg i student Ognjen Marković

Izrael presreo humanitarnu flotilu za Gazu: Zadržani Greta Tunberg i student Ognjen Marković

Vreme pre 10 minuta
Napad ispred sinagoge u Mančesteru: Četvoro povređeno, policija upucala napadača

Napad ispred sinagoge u Mančesteru: Četvoro povređeno, policija upucala napadača

Vreme pre 15 minuta
Zaharova: Rusija će pomoći Srbiji u jačanju njenih odbrambenih mogućnosti

Zaharova: Rusija će pomoći Srbiji u jačanju njenih odbrambenih mogućnosti

Sputnik pre 21 minuta