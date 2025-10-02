Jutro više zimsko, nego jesenje: Kada se očekuje porast temperature

N1 Info pre 1 sat  |  Sara Botić
Jutro više zimsko, nego jesenje: Kada se očekuje porast temperature

Dočekalo nas je hladno jutro, uz temperature koje više podsećaju na zimu nego jesen.

Na planinama je pao i prvi sneg ove sezone. Kopaonik se zabeleo i trentuno ima 3cm snega, temperatura je -2. Do kraja dana i sutra pre podne se očekuje da ukupno napada i do 50cm snega na visokim planinama. Za danas je zbog snega, obilnih padavina i nskih temperatura aktiviran žuti, narandžasti, a u delovima zemlje čak i crveni meteoalarm. Upozorenje je izdato za količinu padavna preko 40 litara u jednom danu, lokalno do 100 litara u 48 sati. Formiranje snežnog
