Na današnji dan, 2. oktobar

Na današnji dan dogodilo se: 1187. Arapski vojskovođa i egipatski sultan Saladin preoteo je Jerusalim od hrišćana, što je 1189. izazvalo Treći krstaški rat. 1608. Holandski optičar Hans Liperšej prikazao je u Hagu prvi teleskop. 1803. Umro je američki političar Semjuel Adams, organizator i ideolog borbe severnoameričkih kolonija za nezavisnost, jedan od potpisnika Deklaracije o nezavisnosti 1776. 1810. Srpski ustanici su u Prvom srpskom ustanku pod vodjstvom