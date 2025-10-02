Vremeplov: Rođen Dragiša Vasić

NOVI SAD - Na današnji dan 1885. godine rođen je Dragomir Dragiša Vasić, srpski književnik i političar, član Srpske kraljevske akademije. Bavio se advokaturom i literarnim radom. Tokom Drugog svetskog rata nalazio se u najužem vrhu pokreta Draže Mihailovića (JVuO). Nestao je u vreme konačnog rasapa ostataka poraženih Mihailovićevih jedinica maja/juna 1945. negde u okolini Banja Luke. Dela: "Karakter i mentalitet jednog pokolenja", "Dva meseca u jugoslovenskom Sibiru", "Utuljena kandila", "Crvene magle",

Danas je četvrtak, 2. oktobar, 2025. godine. 1187 - Arapski vojskovođa i egipatski sultan, kurdskog porekla, Saladin, preoteo je Jerusalim od hrišćana, što je 1189. izazvalo Treći krstaški rat. 1452 - Rođen je engleski kralj Ričard III, koji je vladao od 1483. do 1485, kad je poginuo u bici kod Bosvorta u borbi s trupama Henrija VII, osnivača dinastije Tjudor. Ričardovom pogibijom okončan je "Rat dveju ruža" - nazvan tako jer je dinastija Lankaster, s kojom je