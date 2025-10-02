Dva aviona se sudarila na pisti aerodroma La Gvardija u Njujorku, ima povređenih

Dva aviona sudarila su se sinoć na pisti aerodroma La Gvardija u Njujorku kada su lakše povređene dve osobe, saopštili su uprava aerodroma i aviokompanija Delta Erlajns Incident sa dva aviona Deltine regionalne kompanije Endevor Er dogodio se u 21.58 po lokalnom vremenu (3.58 po srednjoevropskom vremenu).

Jedan avion je sletao a drugi se spremao da poleti, saopštila je uprava aerodroma. Jedna osoba je prebačena u bolnicu posle zadobijenih povreda koje nisu opasne po život, dodaje se u saopštenju. Kompanija Delta je saopštila da je član posade jednog aviona lakše povređen. Aerodrom, jedan od najfrekventnijih u SAD nije bio zatvoren zbog incidenta. Delta, matična kompanija Endevor Era, saopštila je da će sarađivati sa odgovarajućim službama kako bi se utrdile