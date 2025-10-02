Sudarila se dva aviona kompanije Delta erlajns

Vesti online pre 3 sata  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Sudarila se dva aviona kompanije Delta erlajns

Dva regionalna aviona američke kompanije Delta erlajns sudarila su se pri malim brzinama dok su se kretala ka pisti za poletanje na aerodromu La Gvardija u Njujorku, usled čega je stjuardesa zadobila lakšu povredu, a među putnicima nije bilo povređenih, saopštila je danas ta avio-kompanija.

U saopštenju se navodi da je u sredu uveče avion na letu 5155 kompanije tokom priprema za poletanje udario u trup aviona 5047, koji je upravo bio sleteo, prenosi danas Ej-Bi-Si njuz. Video možete pogledati OVDE. „Njihovo desno krilo nam je zakačilo nos i kokpit, oštećeno je vetrobransko staklo i… neki od naših ekrana ovde“, čuje se pilot kako govori na audio-snimku Kontrole leta. Delta je saopštila da je stjuardesa zadobila lakšu povredu i da nije bilo povređenih
