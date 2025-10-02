Advokatica Borović: Bogdan je sinoć od batina izgubio svest, napadači su izleteli iz parka i napali ga

Bogdan Tomić, student kojeg su u sredu pretukle nepoznate osobe kod Pionirskog parka, sinoć je gubio svest, ali je danas u stabilnom stanju, rekla je za N1 njegova advokatica Ljiljana Borović - Marjanović.

Ona je istakla da ne veruje u policijske navode da kamere nisu snimile napadače, odnosno, da se ne vide lica napadača. Bogdan Tomić se trenutno nalazi na pregledu, na Institutu za sudsku medicinu gde će se vršiti i veštačenje njegovih povreda. Njegova advokatica Ljiljana Borović – Marjanović navodi da je on sada u stabilnom stanju ali da je sinoć gubio svest. „Policija je uzela obaveštenje od građana i njega o svemu što se dogodilo juče oko 17 sati i 15 minuta,