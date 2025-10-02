Advokatica Borović: Bogdan je sinoć od batina izgubio svest, napadači su izleteli iz parka i napali ga

Nova pre 1 sat  |  Autor: N1
Advokatica Borović: Bogdan je sinoć od batina izgubio svest, napadači su izleteli iz parka i napali ga

Bogdan Tomić, student kojeg su u sredu pretukle nepoznate osobe kod Pionirskog parka, sinoć je gubio svest, ali je danas u stabilnom stanju, rekla je za N1 njegova advokatica Ljiljana Borović - Marjanović.

Ona je istakla da ne veruje u policijske navode da kamere nisu snimile napadače, odnosno, da se ne vide lica napadača. Bogdan Tomić se trenutno nalazi na pregledu, na Institutu za sudsku medicinu gde će se vršiti i veštačenje njegovih povreda. Njegova advokatica Ljiljana Borović – Marjanović navodi da je on sada u stabilnom stanju ali da je sinoć gubio svest. „Policija je uzela obaveštenje od građana i njega o svemu što se dogodilo juče oko 17 sati i 15 minuta,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Advokatica: Student Bogdan sinoć od batina izgubio svest, ničim izazvani muškarci izleteli iz parka i napali ga

Advokatica: Student Bogdan sinoć od batina izgubio svest, ničim izazvani muškarci izleteli iz parka i napali ga

Novi magazin pre 1 sat
Advokatica: Student Bogdan sinoć od batina izgubio svest, ničim izazvani muškarci izleteli iz parka i napali ga

Advokatica: Student Bogdan sinoć od batina izgubio svest, ničim izazvani muškarci izleteli iz parka i napali ga

N1 Info pre 1 sat
Advokatica o napadu na studenta: „Ne mogu da poverujem u priču da se incident ne vidi na kamerama“

Advokatica o napadu na studenta: „Ne mogu da poverujem u priču da se incident ne vidi na kamerama“

Nedeljnik pre 3 sata
Advokatica napadnutog studenta: Ne mogu da poverujem u priču da se ne vide jasno lica napadača

Advokatica napadnutog studenta: Ne mogu da poverujem u priču da se ne vide jasno lica napadača

N1 Info pre 4 sati
Advokatica Borović Marjanović o napadu na studenta kod Pionirskog: „Biće podneta krivična prijava, ne mogu da poverujem u to…

Advokatica Borović Marjanović o napadu na studenta kod Pionirskog: „Biće podneta krivična prijava, ne mogu da poverujem u to da se ne vide jasno lica napadača“

Nova pre 4 sati
Napad na studenta: Napadači mu ukrali laptop, jedan se predstavio kao policajac

Napad na studenta: Napadači mu ukrali laptop, jedan se predstavio kao policajac

Nedeljnik pre 7 sati
Studenti u blokadi: Kolega sa Računarskog fakulteta napadnut i prebijen kod Pionirskog parka

Studenti u blokadi: Kolega sa Računarskog fakulteta napadnut i prebijen kod Pionirskog parka

NIN pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Instituta za sudsku medicinu

Društvo, najnovije vesti »

Zašto nas zvuk kiše uspavljuje?

Zašto nas zvuk kiše uspavljuje?

Danas pre 17 minuta
Brnabić predstavlja SNS na sastanku stranaka u okviru Evropske narodne stranke

Brnabić predstavlja SNS na sastanku stranaka u okviru Evropske narodne stranke

Danas pre 1 sat
Advokatica: Student Bogdan sinoć od batina izgubio svest, ničim izazvani muškarci izleteli iz parka i napali ga

Advokatica: Student Bogdan sinoć od batina izgubio svest, ničim izazvani muškarci izleteli iz parka i napali ga

Danas pre 37 minuta
Manifestacija „velike ljubavi“ i odlikovanje Ivice Dačića

Manifestacija „velike ljubavi“ i odlikovanje Ivice Dačića

Danas pre 1 sat
Da li će javni izvršitelji u Srbiji dobiti novu nadležnost?

Da li će javni izvršitelji u Srbiji dobiti novu nadležnost?

Danas pre 1 sat