Advokatica o napadu na studenta: „Ne mogu da poverujem u priču da se incident ne vidi na kamerama“

Nedeljnik pre 5 sati
Advokatica o napadu na studenta: „Ne mogu da poverujem u priču da se incident ne vidi na kamerama“

Advokatica Ljiljana Borović Marjanović, koja zastupa studenta Bogdana T. (24) pretučenog kod Doma Narodne skupštine, izjavila je da „ne može i neće da poveruje“ u saopštenje policije da se incident ne vidi na snimcima kamera.

Ona je istakla da je ta priča „netačna“ i da se napad dogodio na platou ispred Skupštine, prenosi N1. Pretučen student, ukradeni telefon i laptop Podsetimo, student Računarskog fakulteta, Bogdan T. (24), trenutno je u Urgentnom centru na specijalističkim pregledima. Njega je, kako su objavili Studenti u blokadi, napala grupa momaka juče oko 17 časova i 15 minuta kod Pionirskog parka, ispred Skupštine. Zbog saopštenja policije da se „incident ne vidi jasno na
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Advokatica Borović: Bogdan je sinoć od batina izgubio svest, napadači su izleteli iz parka i napali ga

Advokatica Borović: Bogdan je sinoć od batina izgubio svest, napadači su izleteli iz parka i napali ga

Nova pre 2 sata
Advokatica: Student Bogdan sinoć od batina izgubio svest, ničim izazvani muškarci izleteli iz parka i napali ga

Advokatica: Student Bogdan sinoć od batina izgubio svest, ničim izazvani muškarci izleteli iz parka i napali ga

Novi magazin pre 2 sata
Advokatica: Student Bogdan sinoć od batina izgubio svest, ničim izazvani muškarci izleteli iz parka i napali ga

Advokatica: Student Bogdan sinoć od batina izgubio svest, ničim izazvani muškarci izleteli iz parka i napali ga

N1 Info pre 3 sata
Advokatica napadnutog studenta: Ne mogu da poverujem u priču da se ne vide jasno lica napadača

Advokatica napadnutog studenta: Ne mogu da poverujem u priču da se ne vide jasno lica napadača

N1 Info pre 6 sati
Advokatica Borović Marjanović o napadu na studenta kod Pionirskog: „Biće podneta krivična prijava, ne mogu da poverujem u to…

Advokatica Borović Marjanović o napadu na studenta kod Pionirskog: „Biće podneta krivična prijava, ne mogu da poverujem u to da se ne vide jasno lica napadača“

Nova pre 6 sati
Napad na studenta: Napadači mu ukrali laptop, jedan se predstavio kao policajac

Napad na studenta: Napadači mu ukrali laptop, jedan se predstavio kao policajac

Nedeljnik pre 8 sati
Studenti u blokadi: Kolega sa Računarskog fakulteta napadnut i prebijen kod Pionirskog parka

Studenti u blokadi: Kolega sa Računarskog fakulteta napadnut i prebijen kod Pionirskog parka

NIN pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Laptop

Društvo, najnovije vesti »

Slobodni univerzitet: Policija i dalje u kampusu, u garaži Rektorata

Slobodni univerzitet: Policija i dalje u kampusu, u garaži Rektorata

Danas pre 29 minuta
Studenti beogradskog FDU pozvali na skup podrške ansamblu Drame narodnog pozorišta

Studenti beogradskog FDU pozvali na skup podrške ansamblu Drame narodnog pozorišta

Danas pre 49 minuta
Beogradske toplane otpočele grejanje

Beogradske toplane otpočele grejanje

Danas pre 54 minuta
Ranka Kašiković ponovo optužuje sutkinju u Subotici za odugovlačenje suđenja za mobing

Ranka Kašiković ponovo optužuje sutkinju u Subotici za odugovlačenje suđenja za mobing

Danas pre 9 minuta
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 79. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 79. kolu?

Danas pre 44 minuta