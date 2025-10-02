Advokatica o napadu na studenta: „Ne mogu da poverujem u priču da se incident ne vidi na kamerama“

Advokatica Ljiljana Borović Marjanović, koja zastupa studenta Bogdana T. (24) pretučenog kod Doma Narodne skupštine, izjavila je da „ne može i neće da poveruje“ u saopštenje policije da se incident ne vidi na snimcima kamera.

Ona je istakla da je ta priča „netačna“ i da se napad dogodio na platou ispred Skupštine, prenosi N1. Pretučen student, ukradeni telefon i laptop Podsetimo, student Računarskog fakulteta, Bogdan T. (24), trenutno je u Urgentnom centru na specijalističkim pregledima. Njega je, kako su objavili Studenti u blokadi, napala grupa momaka juče oko 17 časova i 15 minuta kod Pionirskog parka, ispred Skupštine. Zbog saopštenja policije da se „incident ne vidi jasno na