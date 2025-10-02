Izboden mladić na Vračaru, policija uhapsila osumnjičenog za napad

Beogradska policija uhapsila je večeras I. S. (1993) zbog sumnje da je ranije u toku dana u Sinđelićevoj ulici oštrim predmetom naneo povrede muškarcu (28), a zatim se udaljio. Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar, a policija je osumnjičenog ubrzo identifikovala i uhapsila, saopštio je MUP. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno mu je zadržavanje do 48 sati, i uz krivičnu prijavu biće priveden u nadležno tužilaštvo zbog sumnje na