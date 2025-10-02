Uhapšen osumnjičeni da je oštrim predmetom povredio muškarca u Sinđelićevoj ulici

Uhapšen osumnjičeni da je oštrim predmetom povredio muškarca u Sinđelićevoj ulici

Beogradska policija uhapsila je osumnjičenog da je oštrim predmetom naneo povrede dvadesetosmogodišnjem muškarcu u Sinđelićevoj ulici, a zatim se udaljio, saopštio je MUP.

Uhapšeni I. S. (1993) se sumnjiči da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, navodi se u saopštenju. Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden u nadležno tužilaštvo.
