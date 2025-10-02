Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva na Vračaru Oštrim predmetom izbo mladića (28)

Alo pre 1 sat
Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva na Vračaru Oštrim predmetom izbo mladića (28)

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden u nadležno tužilaštvo.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Vračar uhapsili su I. S. (1993) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. Osumnjičeni je danas u Sinđelićevoj ulici oštrim predmetom naneo povrede dvadesetosmogodišnjem muškarcu, a zatim se udaljio. Povređeni muškarac je prevezen u Urgentni centar. Policija je osumnjičenog ubrzo identifikovala i uhapsila. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno mu
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva na Vračaru

Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva na Vračaru

Novi magazin pre 1 sat
Uhapšen osumnjičeni da je oštrim predmetom povredio muškarca u Sinđelićevoj ulici

Uhapšen osumnjičeni da je oštrim predmetom povredio muškarca u Sinđelićevoj ulici

RTS pre 1 sat
Izbo mladića, pa pobegao: Mup o pokušaju ubistva u Beogradu

Izbo mladića, pa pobegao: Mup o pokušaju ubistva u Beogradu

Mondo pre 1 sat
(Uznemirujuće) ekskluzivni snimak napada na Vračaru Napadač nosi dete, spušta ga, pa poteže nož na prolaznika! Kamera sve…

(Uznemirujuće) ekskluzivni snimak napada na Vračaru Napadač nosi dete, spušta ga, pa poteže nož na prolaznika! Kamera sve snimila, poznato o kome je reč (video)

Kurir pre 1 sat
Osumnjičeni za napad nožem uhapšen munjevitom brzinom! Mup o incidentu na Vračaru: Povređeni prevezen u Urgentni centar…

Osumnjičeni za napad nožem uhapšen munjevitom brzinom! Mup o incidentu na Vračaru: Povređeni prevezen u Urgentni centar, napadaču određeno zadržavanje

Kurir pre 1 sat
Izboden mladić na Vračaru, policija uhapsila osumnjičenog za napad

Izboden mladić na Vračaru, policija uhapsila osumnjičenog za napad

Nova pre 1 sat
Uhapšen zbog ubistva u pokušaju: Izbo mladića na Vračaru, pa pobegao, policija ga ubrzo uhapsila

Uhapšen zbog ubistva u pokušaju: Izbo mladića na Vračaru, pa pobegao, policija ga ubrzo uhapsila

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Vojvodina, najnovije vesti »

Đaci u Subotici treba da školama vrate besplatne udžbenike na kraju godine

Đaci u Subotici treba da školama vrate besplatne udžbenike na kraju godine

Radio 021 pre 30 minuta
Najavljeno isključenje struje u Banatskom Dvoru

Najavljeno isključenje struje u Banatskom Dvoru

I Love Zrenjanin pre 1 sat
U „Jovinoj gimnaziji“ sutra obustava nastave

U „Jovinoj gimnaziji“ sutra obustava nastave

Nova pre 1 sat
Profesori Jovine gimnazije u petak organizuju novi jednočasovni štrajk

Profesori Jovine gimnazije u petak organizuju novi jednočasovni štrajk

Radio 021 pre 55 minuta
Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva na Vračaru

Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva na Vračaru

Novi magazin pre 1 sat