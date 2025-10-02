Izrael će pro-palestinske aktiviste među kojima je i srpski student deportovati u Evropu

Nova pre 28 minuta  |  Autor: Ivana Kešanski
Izrael će pro-palestinske aktiviste među kojima je i srpski student deportovati u Evropu

Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će pro-palestinske aktiviste, koji su bili na brodovima Globalne Sumud flotile presretnutim od strane izraelskih mornaričkih snaga, deportovati u Evropu.

Izraelske snage su sinoć preuzele kontrolu nad brodom Adara, jednim od brodova u flotili koja je prevozila humanitarnu pomoć Gazi. #BREAKING Israel’s foreign ministry says it will deport to Europe pro-Palestinian activists on board vessels from the Global Sumud Flotilla that were intercepted by Israeli naval forces pic.twitter.com/bMYObmnSME — AFP News Agency (@AFP) October 2, 2025 Na brodu se nalazio srpski student Ognjen Marković, čiju su unapred snimljenu
