„Podrška Ognjenu!“: Studenti i zborovi sutra na protestnoj šetnji

Nova pre 59 minuta  |  Autor: Nova.rs
Studenti Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, SKC u blokadi i zbor građana Stari grad, pozivaju građane da im se pridruže u protestnoj šetnji za podršku otetom kolegi, studentu FLU Ognjenu Markoviću.

Protestna šetnja „Podrška Ognjenu“ kreće u 17.30, kada će se povorka okupiti ispred zgrade Ministarstva spoljnih poslova, a potom će putem Kneza Miloša krenuti prema Dedinju. „Posle jučerašnjeg hapšenja članoca flotile Sumud, među kojima je i naš kolega i prjatelj Ognjen Marković, i masovnog odziva povodom njegovog slučaja, ambasador Miroljub Petrović i Ministarstvo spoljnih poslova, stupili su u kontakt sa Ognjenovom porodicom“, objavili su studenti FLU. A post
