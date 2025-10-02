Da li je rešenje NIS-ovih sankcija da „Janafom” poteče američka nafta

Kako „Politika” nezvanično saznaje, jedan od predloga je i da SAD preuzme 11,3 odsto akcija u ovoj kompaniji, koje je „Gasprom” prošle nedelje preneo na ćerku firmu „Intelidžens” protiv koje nisu uvedene sankcije

Ministarstvo finansija SAD izdalo je novu posebnu licencu kojom je odloženo stupanje na snagu sankcija u punom obimu prema kompaniji NIS i kojom se NIS-u omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 8. oktobra 2025. godine, a licenca je izdata 30. septembra, naveo je NIS. Iz kompanije podsećaju da je takođe podneta i dopuna zahteva za uklanjanje sa SDN (Specially Designated Nationals) liste. Kako je navedeno, reč je o dugotrajnom i