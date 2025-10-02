Picula: Sankcije NIS-u odražavaju zaoštravanje prema onome što radi režim u Srbiji

Beta pre 1 sat

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, hrvatski evroparlamentarac Tonino Picula izjavio je u Opatiji da američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) odražavaju "zaoštravanje prema onome što radi režim u Srbiji".

"Očito Rusija ovog trenutka ne otvara Srbiji mogućnost nekog lakšeg, bržeg rešenja promene vlasništva samog NIS-a. Koliko sam shvatio, nacionalizacija ne dolazi u obzir, a nekih novih partnera nema", rekao je Picula u Opatiji na marginama skupa evropskih socijalista i demokrata (S&D), druge najveće političke grupacije u Evropskom parlamentu, prenela je agencija Hina.

On je naglasio da "nikome nije u interesu da se građani Srbije smrzavaju” i ocenio da je aktuelna situacija posledica "pre svega dubinskih veza srpskog režima" s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Picula je dodao da je situacija u Srbiji slojevita i da je zajedničko mesto svim teškoćama s kojima se ona nosi na privrednom i energetskom polju posledica onoga što uopšteno ne funkcioniše u Srbiji, a to je "pre svega poštovanje Kopenhaških kriterijuma", odnosno onih merila kojima EU procenjuje status demokratije, vladavine prava, ljudskih prava i funkcionisanja tržišne ekonomije u nekoj zemlji.

Picula je rekao da postoji komercijalni interes Jadranskog naftovoda (Janafa) da zadrži posao budući da sa NIS-om ima ugovor o transportu sirove nafte do kraja 2026, ali da "postoje i neki drugi interesi koji će u jednom trenutku možda nadvladati one komercijalne".

(Beta, 02.10.2025)

Povezane vesti »

Picula: Sankcije NIS-u odražavaju zaoštravanje prema onome što radi režim u Srbiji

Picula: Sankcije NIS-u odražavaju zaoštravanje prema onome što radi režim u Srbiji

Radio sto plus pre 59 minuta
Da li je rešenje NIS-ovih sankcija da „Janafom” poteče američka nafta

Da li je rešenje NIS-ovih sankcija da „Janafom” poteče američka nafta

Politika pre 1 sat
Picula o sankcijama NIS-u: Rusija ne dozvoljava Beogradu brzo rešenje promene vlasništva

Picula o sankcijama NIS-u: Rusija ne dozvoljava Beogradu brzo rešenje promene vlasništva

N1 Info pre 1 sat
Zaharova: Rusija i Srbija razgovaraju sa SAD o rešavanju pitanja sankcija NIS-u

Zaharova: Rusija i Srbija razgovaraju sa SAD o rešavanju pitanja sankcija NIS-u

RTV pre 1 sat
Rusija i Srbija razgovaraju sa Amerikancima o rešavanju pitanja sankcija NIS-u

Rusija i Srbija razgovaraju sa Amerikancima o rešavanju pitanja sankcija NIS-u

Vesti online pre 1 sat
Zaharova: Predstavnici Rusije i Srbije zajedno razgovaraju sa SAD o pitanju sankcija NIS-u

Zaharova: Predstavnici Rusije i Srbije zajedno razgovaraju sa SAD o pitanju sankcija NIS-u

Euronews pre 1 sat
Picula: Sankcije NIS-u odražavaju zaoštravanje prema onome što radi režim u Srbiji

Picula: Sankcije NIS-u odražavaju zaoštravanje prema onome što radi režim u Srbiji

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RusijaTonino Picula

Politika, najnovije vesti »

U Kopenhagenu sedmi Samit Evropske političke zajednice

U Kopenhagenu sedmi Samit Evropske političke zajednice

RTV pre 8 minuta
Usvojena Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja projekata od javnog interesa

Usvojena Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja projekata od javnog interesa

RTV pre 18 minuta
Vučić u Kopenhagenu sa Ruteom o bezbednosti Evrope i situaciji na Zapadnom Balkanu

Vučić u Kopenhagenu sa Ruteom o bezbednosti Evrope i situaciji na Zapadnom Balkanu

Danas pre 14 minuta
"Biće mnogo problema": Vučić iz Kopenhagena: Pričao sam sa Andrejom Plenkovićem sinoć o NIS-u (video)

"Biće mnogo problema": Vučić iz Kopenhagena: Pričao sam sa Andrejom Plenkovićem sinoć o NIS-u (video)

Blic pre 23 minuta
Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje voda u Srpskoj Crnji značajan za Srbiju

Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje voda u Srpskoj Crnji značajan za Srbiju

RTV pre 14 minuta