Vučić: Rusi nude da kupuju deo američke nafte za NIS, ne znam da li će SAD prihvatiti

Radio 021 pre 42 minuta  |  021.rs
Vučić: Rusi nude da kupuju deo američke nafte za NIS, ne znam da li će SAD prihvatiti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su tačne informacije da je ruska strana predložila da NIS kupuje deo američke nafte kako bi mogao da nastavi da radi, ali da nije siguran da će to SAD da prihvati.

Pojedini mediji objavili su informaciju da je ruska strana predložila da deo NIS-a bude zapravo dat američkoj strani, odnosno da deo akcija bude prodat Amerikancima i da NIS kupuje deo američke nafte koja bi išla preko Jadranskog naftovoda, kao kompromisno rešenje sa SAD. "Jesu tačne, ali je pitanje hoće li Amerikanci to da prihvate. Neko mora da nam kaže hoće li Amerikanci to da prihvate, ja nisam siguran u to, ali se nadamo da hoće", odgovorio je Vučić upitan da
