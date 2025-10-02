Al Horford novi igrač Golden Stejta

RTS pre 1 sat
Al Horford novi igrač Golden Stejta

Dominikanski košarkaš Al Horford potpisao je ugovor sa Golden Stejtom, saopštio je NBA tim iz San Franciska

Detalji nisu zvanično objavljeni, ali američki mediji navode da je Al Horford potpisao dvogodišnji ugovor sa Golden Stejtom u vrednosti od 5,7 miliona dolara. Horford je prošle sezone za Boston u NBA ligi prosečno beležio devet poena, 6,2 skoka i 2,1 asistenciju po utakmici. Ranije je igrao za Oklahomu, Filadelfiju i Atlantu. Dominikanski košarkaš je 2024. godine osvojio NBA titulu sa ekipom Bostona. Košarkaši Golden Stejta će 22. oktobra na startu nove sezone
