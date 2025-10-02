Nove procedure na granicama: Počinje primena EU EES sistema, spremite se za duže zadržavanje

Serbian News Media
Nove procedure na granicama: Počinje primena EU EES sistema, spremite se za duže zadržavanje

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije saopštilo je da Evropska unija 12. oktobra 2025. godine počinje sa postepenom primenom novog Sistema ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES), što će direktno uticati na sve građane Srbije pri putovanju u zemlje članice EU.

Ovaj sistem se odnosi na sva lica koja nisu državljani EU i nemaju regulisan boravak u Šengen zoni. Pošto se Srbija graniči sa Hrvatskom, Bugarskom, Rumunijom i Mađarskom – koje su članice EU – primena EES-a važiće za srpske državljane pri ulasku u navedene zemlje. Umesto dosadašnjeg pečatiranja pasoša, sistem će elektronski beležiti podatke o ulasku i izlasku, ali će u prelaznom periodu do 10. aprila 2026. godine pečatiranje i dalje biti obavezno, uporedo sa
