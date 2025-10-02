Novi sistem ulaska u EU od 12. oktobra, otisci prstiju i fotografisanje na granici

Beta pre 24 minuta

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije saopštilo je da od 12. oktobra 2025. počinje postepena primena novog sistema ulaska/izlaska (entry/exit system – EES) Evropske unije (EU), koji se odnosi na sve osobe koje nisu državljani članica EU i nemaju regulisan boravak u zemljama "Šengen zone".

Imajući u vidu da se Srbija graniči sa četiri zemlje članice EU, primena EES sistema važiće i za državljane Srbije prilikom ulaska u Hrvatsku, Bugarsku, Rumuniju i Mađarsku, piše u saopštenju.

Navedeno je da će se u početnoj fazi sistem aktivirati na pojedinim graničnim prelazima i sa ograničenim radnim vremenom, koje će se postepeno proširivati do pune operativnosti.

U Hrvatskoj primena počinje na prelazu Batrovci – Bajakovo i na Aerodromu Zagreb, u Bugarskoj na prelazu Gradina – Kalotina, u Rumuniji na prelazu Kaluđerovo – Najdaš, precizira se.

U Mađarskoj sistem će se uvoditi fazno, od 28. oktobra do 11. novembra na prelazima Tompa, Horgoš, Bački Vinogradi, Bačalmaš, Bački Breg, Rabe-Kibekhaza i drugim.

MUP je dodao da za one koji nemaju regulisan boravak, a obavljaju određene poslove na teritoriji Mađarske i svakodnevno prelaze granicu, registracija počinje 1. novembra.

"Za ovu kategoriju putnika biće formiran poseban dosije koji će važiti za naredne prelaske, ukoliko putnici državnu granicu pređu najmanje četiri puta u roku od 30 dana. Ukoliko pređu manje od četiri puta, biće potrebno ponovo evidentiranje u sistem", precizira se.

MUP je naveo da "samo pri prvom ulasku u zemlju koja primenjuje EES, granična kontrola će obuhvatati uzimanje otisaka četiri prsta, fotografiju lica i unos ličnih i putnih podataka u sistem".

Maloletna lica starija od 12 godina podležu registraciji, dok lica mlađa od 12 godina neće biti evidentirana, dodaje se.

Navedeno je da će se od 12. oktobra 2025. do 10. aprila 2026. pasoši i dalje pečatirati svim putnicima, bez obzira na to da li je EES dosije formiran.

Takođe se navodi da vozači teretnih vozila i autobusa nisu izuzeta iz postupka registracije.

"Vozači teretnih vozila će samostalno moći da se prijavljuju elektronskim putem, dok se nalaze na teritoriji EU, a evidentiranje podataka trebalo bi da se vrši prilikom izlaska iz zemlje EU, kako bi se izbegla nepotrebna zadržavanja", piše u saopštenju.

MUP je apelovao na građane da prilikom planiranja putovanja računaju na moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima tokom početne faze primene sistema i da se blagovremeno informišu o uslovima na konkretnim prelazima.

(Beta, 02.10.2025)