MUP daje preporuke u vezi sa novim sistemom ulaska u EU od 12. oktobra

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije saopštilo je danas da od 12. oktobra 2025. počinje postepena primena novog sistema ulaska/izlaska (entry/exit system – EES) Evropske unije (EU), koji se odnosi na sve osobe koje nisu državljani članica EU i nemaju regulisan boravak u zemljama „Šengen zone“.

Imajući u vidu da se Srbija graniči sa četiri zemlje članice EU, primena EES sistema važiće i za državljane Srbije prilikom ulaska u Hrvatsku, Bugarsku, Rumuniju i Mađarsku, piše u saopštenju. Navedeno je da će se u početnoj fazi sistem aktivirati na pojedinim graničnim prelazima i sa ograničenim radnim vremenom, koje će se postepeno proširivati do pune operativnosti. U Hrvatskoj primena počinje na prelazu Batrovci – Bajakovo i na Aerodromu Zagreb, u ; Bugarskoj na