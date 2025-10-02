Dojave o bombama u 807 škola u Srbiji

Stav.life pre 40 minuta  |  Tanjug
Dojave o bombama u 807 škola u Srbiji

Na područjima svih policijskih uprava na teritoriji Srbije, danas do 9.30 časova, prijavljeno je da su postavljene bombe u ukupno 807 osnovnih i srednjih škola, saopštio je MUP.

Kako navode, angažovani su policijski službenici nadležnih policijskih uprava i Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, kao i Uprave za tehniku, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo. MUP dodaje da policijski službenici postupaju po Instrukciji o načinu postupanja prilikom saznanja ili dojave o postavljenom eksplozivnom sredstvu ili napravi.
