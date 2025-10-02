Meštani sela na Zlataru zatečeni: Navikli na tropski oktobar, a dočekala ih prava zima, slike kao da je januar

Meštani sela na Zlataru zatečeni: Navikli na tropski oktobar, a dočekala ih prava zima, slike kao da je januar

Prave snežne slika ovog drugog oktobarskog dana stižu iz svih delova Srbije i regiona.

Viši delovi planine Zlatar, predeo Vodene Poljane i krajevi između Zlatara i Sjenice zabelelisu se kao da je decembar. " Sneg pada od jutros i uveliko je obelelo. Nismo iznenađeni, jer se dešavalo i ranijih godina, ali u poslednje vreme su zime toliko blage da smo pre očekivali tropske vrućine nego sneg početkom oktobra. Mada kod nas je sve spremno za zimu i drva i osnovne namirnice", rekao je za RINU jedan od meštana sela na Zlataru. Snežnog pokrivača na pojedinim
