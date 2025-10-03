Đoković ponovo ispisao istoriju, pa Hrvatu poslao poruku u tri reči! FOTO

B92 pre 6 minuta
Đoković ponovo ispisao istoriju, pa Hrvatu poslao poruku u tri reči! FOTO

Novak Đoković i Marin Čilić su ušli u istoriju oborivši rekord na Mastersu u Šangaju.

Novak Đoković obezbedio je plasman u treće kolo Mastersa u Šangaju, pošto je u derbiju veterana savladao Marina Čilića rezultatom 7:6, 6:4. Duel dvojice tenisera koji su više od decenije krasili svetski tenis izazvao je veliko interesovanje, a samim tim ušao je i u istoriju. Đoković i Čilić postali su najstariji par koji je odigrao meč na Masters 1000 turnirima, jer zajedno imaju čak 75 godina – Novak 38, a Marin 37. Nakon meča se Srbin oglasio putem društvene
