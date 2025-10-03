Naredni Novakov rival – Nemac na srpski pogon

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Saša Ozmo
Naredni Novakov rival – Nemac na srpski pogon

Projektovano je bilo da se Novak Đoković u trećem kolu mastersa u Šangaju sastane sa Frensisom Tijafoom, ali je Amerikanac doživeo peti uzastopni poraz.

Umesto njega, Novakov rival biće – Janik Hanfman. Nemac je vezao četiri pobede u Kini – u kvalifikacijama je bio bolji od Močizukija i Kublera, a pre Tijafoa je savladao Lorenca Sonega. Od letos 33-godišnji Hanfman, poznat po dobrom servisu i agresivnoj igri, radi sa srpskim tandemom – trenerom Petrom Popovićem i fizioterapeutom Dobrosavom Melajcem, koji su u paru radili i sa Francuzom Korentanom Muteom. Hanfman je trenutno 150. teniser sveta, najbolji plasman mu
