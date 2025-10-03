Tramp dao Hamasu rok do nedelje da prihvati mirovni plan

BBC News pre 1 sat

REUTERS/Dawoud Abu Alkas Dok se čeka zvaničan odgovor Hamasa na mirovni plan, Izrael nastavlja ofanzivu u gradu Gazi, najvećem u Pojasu

Američki predsednik Donald Tramp dao je Hamasu rok da prihvati američki mirovni plan za Gazu ili će se suočiti sa „pravim paklom“.

Tramp je u petak na platformi Truth Social napisao da sporazum mora biti postignut do 18 časova (23 sata CET) u nedelju.

Plan predlaže trenutni prekid borbi i puštanje 20 živih izraelskih talaca koje drži Hamas - kao i tela talaca za koje se smatra da su mrtvi u roku od 72 sata - u zamenu za stotine pritvorenih stanovnika Gaze.

Arapski i turski posrednici razgovaraju intenzivno sa Hamasom da pozitivno odgovori na predlog, ali je visoki zvaničnik rekao da će ga oružana grupa verovatno odbiti.

„Ako se ovaj POSLEDNJI sporazum ne postigne, protiv Hamasa će izbiti pravi PAKAO, kakav niko do sada nije video. BIĆE MIR NA BLISKOM ISTOKU NA JEDAN ILI NA DRUGI NAČIN“, napisao je Tramp u objavi na mreži Truth Social.

Rok objavljen u petak dolazi nakon što je Tramp u utorak rekao da daje Hamasu „tri do četiri dana“ da odgovori na mirovni plan.

BBC saznaje da plan ne prihvata vođa vojnog krila Hamasa u palestinskoj enklavi.

Iz al-Din al-Hadad smatra da je plan osmišljen da se uništi Hamas, bez obzira da li ga grupa prihvati ili ne, i stoga je odlučan da nastavi borbu, javlja Rušdi Abuluf, dopisnik BBC-ja za Bliski istok.

Tramp je prethodno upozorio Hamas da prihvati njegov plan od 20 tačaka ili će u suprotnom podržati Izrael da „završi posao".

„Biće to veoma tužan kraj“ ako Hamas odbije sporazum, rekao je Tramp 30. septembra, postavljajući im rok od „tri do četiri dana" da odgovore.

„Ako plan uspe, dobiće ocenu A+", dodao je.

Okvir od 20 tačaka američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata - koji je Izrael već prihvatio - predviđa da se Hamas razoruža i da nema buduću ulogu u upravljanju Gazom.

„Istorijski dan, potencijalno jedan od najvažnijih dana ikada u civilizaciji", izjavio je Tramp 29. septembra kada je zajedno sa izraelskim premijerom Benjanimom Netanjahuom predstavio plan novinarima.

Primirje u Gazi je „bliže nego ikada", rekao je tada Tramp.

Smatra se da su neki od političkih lidera Hamasa u Kataru otvoreni za prihvatanje plana uz izmene, ali su otkrili da je njihov uticaj ograničen jer nemaju kontrolu nad taocima koje drži grupa.

Katarsko Ministarstvo spoljnih poslova prethodno je saopštilo da Hamas „odgovorno" proučava predlog Bele kuće.

Visoki palestinski zvaničnik upoznat sa pregovorima rekao je 1. oktobra za BBC da u njima učestvuje rukovodstvo Hamasa unutar i van Gaze.

U razmatranju plana učestvuju i druge palestinske frakcije.

Naoružana grupa Palestinski islamski džihad, koja je učestvovala u napadu 7. oktobra2023. godine i prethodno držala neke izraelske taoce, odbacila je plan.

Veruje se da je za Hamas jedna od glavnih prepreka što plan zahteva da predaju sve taoce u prvih 72 sata primirja gubeći tako jedini adut u pregovorima.

Čak i uz Trampovu garanciju da će se Izrael pridržavati uslova, postoji nedostatak poverenja unutar grupe da Izrael neće nastaviti vojne operacije kada primi taoce - posebno nakon što je pokušao da ubije rukovodstvo Hamasa u Dohi u vazdušnom napadu prošlog meseca, prkoseći SAD.

Šta je predviđeno planom?

Plan, između ostalog, podrazumeva i „kredibilan put ka palestinskom samoopredeljenju i državnosti" ako se ispune određeni uslovi.

Izraelski premijer Netanjahu, međutim, poručuje da će se Izrael „snažno odupreti" toj ideji.

Evropski i bliskoistočni lideri pozdravili su novi američki mirovni plan za Gazu.

Plan, koji su dogovorili Tramp i Netanjahu, predlaže trenutni prekid vojnih operacija.

Predviđa da u roku od 72 sata Hamas mora da oslobodi 20 živih izraelskih talaca i ostatke više od dvadeset talaca za koje se veruje da su mrtvi, u zamenu za stotine pritvorenih stanovnika Gaze.

Prema planu, Hamas ne bi imao nikakvu ulogu u upravljanju Pojasom Gaze, a ostavljen je prostor za eventualnu palestinsku državu.

Izraelski premijer je potvrdio da je saglasan sa Trampovim planom i dodao da on obezbeđuje da ta zemlja više nikada ne bude pod pretnjom Hamasa.

Tramp kaže da će tela poginulih talaca biti odmah vraćena, ako se mirovni plan prihvati i da bi to značilo „neposredni kraj samog rata“.

Arapske i muslimanske zemlje su se obavezale da brzo „demilitarizuju Gazu“, kao deo plana.

Hamas je njihova briga, rekao je Tramp.

Ako Hamas odbije plan, Netanjahu će imati podršku Amerike da „završi posao eliminisanja pretnje" od te palestinske ekstremističke grupe koja je do sada upravljala Pojasom Gaze.

Netanjahu je na to rekao da će Izrael „završiti posao" ako Hamas odbije plan ili ga ne sprovede.

REUTERS/Jonathan Ernst Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i američki predsednik Donald Tramp u Vašingtonu posle sastanka 29. septembra

Ako bude prihvaćen, plan pozdrazumeva trenutni prekid vojnih operacija.

Postojeće „borbene linije" bi bile zamrznute dok se ne steknu uslovi za postepeno povlačenje (izraelskih snaga).

Hamas bi položio oružje, a njegovi tuneli i postrojenja za proizvodnju oružja bili bi uništeni.

U roku od 72 sata od potvrđivanja sporazuma, svi taoci koje Hamas drži zatočene u Pojasu Gaze skoro dve godine bili bi oslobođeni.

Kada budu vraćeni, Izrael će osloboditi 250 palestinskih zatvorenika koji služe doživotne kazne i 1.700 Palestinaca koji su u zatvorima od 7. oktobra 2023. godine.

Za svakog izraelskog taoca čiji ostaci budu predati, Izrael će poslati ostatke 15 mrtvih stanovnika Gaze, piše u planu.

Planom je predviđena „puna pomoć za Pojas Gaze" koja bi bila poslata odmah.

Tramp je izneo i predlog za buduće upravljanje Gazom.

Hamas neće imati nikakvu ulogu ubuduće u Gazi - a članovima koji se obavežu na mir biće ponuđena amnestija i bezbedan izlaz sa teritorije.

Sve vojne strukture Hamasa biće uništene.

EPA Palestinci napuštaju grad Gazu

Ko bi upravljao Pojasom Gaze?

U planu piše da „Izrael neće okupirati niti anektirati Gazu" i da će se njegove snage povlačiti sa teritorije u fazama tokom vremena.

Teritorijom bi upravljao „tehnokratski, apolitični palestinski komitet" privremeno vladati „uz nadzor i superviziju novog međunarodnog prelaznog tela, nazvanog Odbor za mir.

Na čelu tog tela bio bi Tramp, a bivši premijer Velike Britanije Toni Bler bio bi deo upravnog tela zajedno sa drugim liderima čija će imena biti naknadna objavljena.

Bler je plan nazvao „smelim i inteligentnim".

Veći deo plana je usmeren na ono što SAD nazivaju „planom ekonomskog razvoja“ za obnovu Gaze.

Plan takođe ostavlja otvorena vrata za eventualnu palestinsku državu.

Ovo je značajna promena stava Trampove administracije, koja se ranije zalagala za preseljenje celokupnog stanovništva Gaze od 2,1 miliona i preuređenje Gaze u „rivijeru“ u američkom vlasništvu.

REUTERS/Jonathan Ernst

Najnoviji predlog podstiče Palestince da ostanu u Gazi.

Priznaje se palestinska težnja za budućom državom i podrazumeva buduću ulogu Palestinske uprave (PA) na teritoriji pošto sprovede reforme.

Ovo su bile prethodne crvene linije za Netanjahua i mnogi bi prihvatanje predloga videli kao veliko povlačenje.

On je više puta obećao da neće dozvoliti palestinsku državu i rekao je da je Palestinska uprava „korumpiranom do srži".

Reagovanja: Široka podrška Trampovom planu

Palestinska uprava, koja upravlja Zapadnom obalom koju je okupirao Izrael, okarakterisala je napore američkog predsednika „iskrenim i odlučnim“.

U saopštenju koje je objavila njena novinska agencija WAFA, uprava je navela da „obnavlja zajedničku posvećenost saradnji sa Sjedinjenim Državama, regionalnim državama i partnerima" kako bi se okončao rat u Gazi, osigurala dovoljna isporuka humanitarne pomoći Gazi i oslobodili taoci i zatvorenici.

U zajedničkom saopštenju, ministri spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Katara, Egipta, Jordana, Turske, Indonezije i Pakistana poručili susu da pozdravljaju Trampovo „vođstvo i njegove iskrene napore da se okonča rat u Gazi".

Rekli su da su spremni da se angažuju sa SAD kako bi finalizovali i sproveli sporazum, za koji su rekli da bi trebalo da dovede do „rešenja o dve države, prema kojem je Gaza potpuno integrisana sa Zapadnom obalom u palestinskoj državi“.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta rekao je da je „ohrabren pozitivnim odgovorom premijera Netanjahua" na predlog.

„Sve strane moraju da iskoristite ovaj trenutak da daju miru pravu šansu“, dodao je.

Hoće li Netanjahu ubediti desničarsku struju u vladi?

Netanjahu bi mogao da ima poteškoća da ubedi tvrdokornije strukture njegove vladajuće koalicije da prihvate sporazum.

Ultranacionalisti unutar koalicije se nadaju da će zadržati kontrolu nad Gazom i tamo izgrade jevrejska naselja.

Krajnje desničarski ministar finansija Becalel Smotrič napisao je 29. septembra da njegova stranka neće dozvoliti plan koji bi pominjao palestinsku državu ili uključivao ulogu PA.

Ultranacionalistički ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir izjavio je tokom vikenda da Netanjahu „nema mandat" da okonča rat bez „odlučnog poraza Hamasa".

Opozicioni lider Jair Lapid rekao je da podržava postizanje sporazuma i da je američkim zvaničnicima rekao da će Netanjahuu pružiti „sigurnosnu mrežu“ kako bi takav dogovor mogao da bude postigut.

Indirektno je rekao da bi Netanjahu u parlamentu mogao da računa i na glasove njegove stranke.

„On ima većinu u parlamentu i u zemlji, nema potrebe da se uzbuđuje zbog praznih pretnji Ben-Gvira i Smotriča", napisao je na Iksu.

Pogledajte video: Gaza iz vazduha - veći deo teritorije u ruševinama

Ankete javnog mnjenja pokazuju da je Netanjahu pod sve većim pritiskom izraelske javnosti da okonča rat - kao i porodica 48 talaca koji su ostali u Gazi, od kojih se smatra da je 20 živo.

Razgovor Trampa i Netanjahua organizovan je usred globalnog pritiska, s obzirom na to da su Velika Britanija, Francuska i druge zemlje formalno priznale državu Palestinu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija prošle nedelje.

Tramp polako postaje nestrpljiv prema izraelskom lideru, izražavajući nezadovoljstvo zbog izraelskih vazdušnih udara na američkog saveznika Katar pre nekoliko nedelja, koji nisu ispunili cilj - ubistvo rukovodstva Hamasa.

Tokom posete i razgovora o planu, Netanjahu je telefonom iz Bele kuće pozvao lidere Katara i izvinio im se zbog napada.

Tramp je poručio i da „neće dozvoliti“ Izraelu da anektira Zapadnu obalu koja je pod njihovom okupacijom, što su pojedini u Izraelu protumačili kao mogući odgovor na nedavne poteze priznavanja.

Tokom Generalne skupštine UN prošle nedelje, Tramp se sastao sa liderima zemalja Bliskog istoka, poput Saudijske Arabije, Egipta, Katara i Turske, nazvavši ga „najvažnijim sastankom“ dana.

Izraelska vojska je pokrenula kampanju u Gazi kao odgovor na napad Hamasa na južni Izrael 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, dok je 251 uzet za taoca.

Prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze kojim upravlja Hamas, od tada je u izraelskim napadima ubijeno više od 66.000 ljudi.

U avgustu je UN telo potvrdilo da u gradu Gazi vlada glad, što Izrael negira.

Ranije ovog meseca, istražna komisija UN zaključila je da je Izrael počinio genocid u Gazi.

I ove optužbe Izrael odlučno odbacuje.

'Bio sam svedok ratnih zločina u Gazi': Bivši humanitarac za BBC

(BBC News, 10.03.2025)