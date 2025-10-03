Marko Đedović o trudnoći Mine Vrbaški: Progovorio o njenom odnosu sa Asminom, pa pomenuo i Terzu

Marko Đedović prokomentarisao je aktuelna dešavanja u "Eliti 9" i ljubavni život Mine Vrbaški koja je rekla da sumnja na trudnoću.

Naime, Mina Vrbaški zatražila je od produkcije test za trudnoću, a sada je Marko progovorio o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom, ali i Asminom Durdžićem. - Meni deluje kao muvanje, ako ćeš najiskrenije. Izgleda kao neko ljubomorisanje, a s druge strane opet su tu Mina i Terza. Ne znam šta bih rekao kunem ti se životom. Nije isključeno to što mnogi pričaju da je Terza paravan jer ume Mina tako da skloni priču, ona je jako dugo u rijalitiju i zna kako ide