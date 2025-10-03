Marko Đedović o trudnoći Mine Vrbaški, pomenuo test: "Sviđa joj se Asmin, Terza je samo paravan"

Marko Đedović, jedan je od bivših takmičara Elite koji pomno prati sva aktuelna dešavanja u rijalitiju i u skladu sa njima daje svoj sud i iskreno mišljenje o zanimljivim situacijama.

Đedović je sada progovorio o odnosu Asmina Durdžića i Mine Vrbaški, za koji mnogi tvrde da nije drugarski već da se među njima dešava ozbiljna hemija, kao i da je Borislav Terzić Terza samo njen paravan. - Meni deluje kao muvanje, najiskrenije. Izgleda kao neko ljubomorisanje, a s druge strane opet su tu Mina i Terza. Ne znam šta bih rekao, kunem se životom. Nije isključeno to što mnogi pričaju da je Terza paravan jer ume Mina tako da skloni priču, ona je jako dugo