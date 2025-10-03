Prozvao američke katolike: Papa Lav XIV: Ko se protivi abortusu, a podržava smrtnu kaznu nije dosledan

Papa Lav XIV rekao je danas da postoji kontradikcija u stavu "za život" u vezi sa abortusom unutar američke katoličke crkve, ističući da neko ko se protivi abortusu, ali podržava smrtne kazne ili zlostavljanje migranata, zapravo nije dosledan.

- Neko ko kaže protivim se abortusu, ali podržavam smrtnu kaznu nije zaista 'za život'- rekao je poglavar rimokatoličke crkve. Takođe je istakao da neko ko se protivi abortusu, ali podržava nehuman odnos prema imigrantima, verovatno ne živi za stav "za život". Njegove izjave dolaze nakon što je planirano dodeljivanje nagrade senatoru iz Ilinoisa, Diku Derbinu, od čikaškog kardinala Blesa Čupiča, zbog njegovog rada u oblasti prava imigranata, uprkos njegovoj podršci