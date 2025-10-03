Prozvao američke katolike: Papa Lav XIV: Ko se protivi abortusu, a podržava smrtnu kaznu nije dosledan

Blic pre 20 minuta
Prozvao američke katolike: Papa Lav XIV: Ko se protivi abortusu, a podržava smrtnu kaznu nije dosledan

Papa Lav XIV rekao je danas da postoji kontradikcija u stavu "za život" u vezi sa abortusom unutar američke katoličke crkve, ističući da neko ko se protivi abortusu, ali podržava smrtne kazne ili zlostavljanje migranata, zapravo nije dosledan.

- Neko ko kaže protivim se abortusu, ali podržavam smrtnu kaznu nije zaista 'za život'- rekao je poglavar rimokatoličke crkve. Takođe je istakao da neko ko se protivi abortusu, ali podržava nehuman odnos prema imigrantima, verovatno ne živi za stav "za život". Njegove izjave dolaze nakon što je planirano dodeljivanje nagrade senatoru iz Ilinoisa, Diku Derbinu, od čikaškog kardinala Blesa Čupiča, zbog njegovog rada u oblasti prava imigranata, uprkos njegovoj podršci
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Papa Lav XIV: Ko se protivi abortusu, a podržava smrtnu kaznu nije dosledan

Papa Lav XIV: Ko se protivi abortusu, a podržava smrtnu kaznu nije dosledan

Euronews pre 3 sata
Trampov udar na narko-bande: Čikago u opasnom stanju, stotine uhapšenih, snajperisti na krovovima

Trampov udar na narko-bande: Čikago u opasnom stanju, stotine uhapšenih, snajperisti na krovovima

NIN pre 14 sati
"Oslušnite vapaj Zemlje i siromašnih": Papa Lav blagoslovio komad glečera na događaju posvećenom klimatskim promenama

"Oslušnite vapaj Zemlje i siromašnih": Papa Lav blagoslovio komad glečera na događaju posvećenom klimatskim promenama

Euronews pre 16 sati
Laburisti u Britaniji sve oštriji prema imigraciji – prilagođavanje anketama ili podilaženje desnici

Laburisti u Britaniji sve oštriji prema imigraciji – prilagođavanje anketama ili podilaženje desnici

RTS pre 1 dan
"Veoma zanimljivi elementi": Papa Lav pohvalio Trampov predlog mirovnog plana za Gazu

"Veoma zanimljivi elementi": Papa Lav pohvalio Trampov predlog mirovnog plana za Gazu

Blic pre 2 dana
Papa Lav pohvalio Trampov predlog mirovnog plana za Gazu

Papa Lav pohvalio Trampov predlog mirovnog plana za Gazu

Politika pre 2 dana
"Verovatno će doći do obustave vlade SAD": Tramp najavio da će se dogoditi nepovratne promene: "Biće to loše za njih"

"Verovatno će doći do obustave vlade SAD": Tramp najavio da će se dogoditi nepovratne promene: "Biće to loše za njih"

Blic pre 2 dana

Ključne reči

ImigrantiLav XIV

Svet, najnovije vesti »

Prozvao američke katolike: Papa Lav XIV: Ko se protivi abortusu, a podržava smrtnu kaznu nije dosledan

Prozvao američke katolike: Papa Lav XIV: Ko se protivi abortusu, a podržava smrtnu kaznu nije dosledan

Blic pre 20 minuta
Ćerku tukli i drogirali da bi se udala: Tek je napunila 18, a terali su je i da zatrudni!

Ćerku tukli i drogirali da bi se udala: Tek je napunila 18, a terali su je i da zatrudni!

Kurir pre 50 minuta
Lutnik: Epstin je ucenama možda dobio blažu kaznu

Lutnik: Epstin je ucenama možda dobio blažu kaznu

Politika pre 1 sat
Američki borbeni avioni pretnja bezbednosti Venecuele

Američki borbeni avioni pretnja bezbednosti Venecuele

Politika pre 1 sat
Teheran na prekretnici: Predsednik Irana: Neophodno je preseliti glavni grad zbog krize s vodom

Teheran na prekretnici: Predsednik Irana: Neophodno je preseliti glavni grad zbog krize s vodom

Blic pre 1 sat