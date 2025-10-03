Uživo sneg zatrpao delove Srbije, veje i u gradovima! Putevi blokirani, drveće puca, sela bez struje: Neverovatni prizori, a danas će tek vejati (foto, video)

Blic pre 8 minuta
Uživo sneg zatrpao delove Srbije, veje i u gradovima! Putevi blokirani, drveće puca, sela bez struje: Neverovatni prizori, a…

Kopaonik je i ovog jutra najhladnije mesto u Srbiji, a snežni pokrivač zabeleo je i druge krajeve naše zemlje, pre svega planinske predele. Sneg je pao i u Ivanjici, zbog čega su putevi ostali paralisani, a meštani pojedinih sela moraju terenskim vozilima da se probijaju do svojih kuća.

Divčibare je takođe pod debelim snežnim pokrivačem, a kako se se vidi na snimku objavljenom na Instagram stranici "valjevo_live" put na ovoj planini skroz je zavejan. Na Kopaoniku je, prema poslednjim merenjima, visina snega 45 centimetara, duva olujni vetar brzinom 54 kilometra na sat. Temperatura se spustila na minus četiri stepena. Prilaz Kopaoniku iz pravca Brusa je prohodan, ali pod teretom vlažnog snega na putu ima oborenih stabala pa se saobraćaj odvija
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Kiša, sneg i jaki vetrovi širom Srbije – otežan saobraćaj, pojedina sela bez struje

Kiša, sneg i jaki vetrovi širom Srbije – otežan saobraćaj, pojedina sela bez struje

Glas Zaječara pre 23 minuta
Meteorolog Sovilj: Prestanak padavina sutra popodne, istorijske visine snega u oktobru

Meteorolog Sovilj: Prestanak padavina sutra popodne, istorijske visine snega u oktobru

Zoom UE pre 18 minuta
RHMZ izdao upozorenje – u kojim delovima Srbije se danas očekuju obilne padavine

RHMZ izdao upozorenje – u kojim delovima Srbije se danas očekuju obilne padavine

Glas Zaječara pre 18 minuta
Kritično kod Ivanjice, putevi blokirani zbog oborenih stabala: Ekipe na terenu prvo uklanjanju drveće i lišće pa tek onda…

Kritično kod Ivanjice, putevi blokirani zbog oborenih stabala: Ekipe na terenu prvo uklanjanju drveće i lišće pa tek onda čiste sneg - meštani sela odsečeni od sveta (FOTO)

RINA pre 23 minuta
"Nemamo struju dva dana": Meštani Golije ne pamte veći sneg u oktobru: Ako nastavi da pada... (video)

"Nemamo struju dva dana": Meštani Golije ne pamte veći sneg u oktobru: Ako nastavi da pada... (video)

Blic pre 3 minuta
Vanredna situacija u Ivanjici, više sela bez struje

Vanredna situacija u Ivanjici, više sela bez struje

InfoLIGA pre 13 minuta
Kritično kod Ivanjice, putevi blokirani zbog oborenih stabala: Ekipe na terenu prvo uklanjanju drveće i lišće pa tek onda…

Kritično kod Ivanjice, putevi blokirani zbog oborenih stabala: Ekipe na terenu prvo uklanjanju drveće i lišće pa tek onda čiste sneg - meštani sela odsečeni od sveta (FOTO)

RINA pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SjenicaIvanjicaKopaonikSnegDivčibare

Društvo, najnovije vesti »

Ministar: Zbog blokaderske logike direktorka Pete beogradske ima policijsku pratnju

Ministar: Zbog blokaderske logike direktorka Pete beogradske ima policijsku pratnju

N1 Info pre 38 minuta
Ministar prosvete: Direktorka Pete beogradske gimnazije ima policijsku pratnju

Ministar prosvete: Direktorka Pete beogradske gimnazije ima policijsku pratnju

Beta pre 3 minuta
Nova pravila za ulazak u Evropsku uniju: Kako da se prijavim

Nova pravila za ulazak u Evropsku uniju: Kako da se prijavim

BBC News pre 8 minuta
Testirana deonica brze pruge Beograd - Subotica, u toku dana otvaranje

Testirana deonica brze pruge Beograd - Subotica, u toku dana otvaranje

RTV pre 23 minuta
EU ponovo dominira, azijske investicije u Srbiji usporavaju

EU ponovo dominira, azijske investicije u Srbiji usporavaju

Bloomberg Adria pre 43 minuta