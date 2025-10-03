Uživo sneg zatrpao delove Srbije, veje i u gradovima! Putevi blokirani, drveće puca, sela bez struje: Neverovatni prizori, a danas će tek vejati (foto, video)

Kopaonik je i ovog jutra najhladnije mesto u Srbiji, a snežni pokrivač zabeleo je i druge krajeve naše zemlje, pre svega planinske predele. Sneg je pao i u Ivanjici, zbog čega su putevi ostali paralisani, a meštani pojedinih sela moraju terenskim vozilima da se probijaju do svojih kuća.

Divčibare je takođe pod debelim snežnim pokrivačem, a kako se se vidi na snimku objavljenom na Instagram stranici "valjevo_live" put na ovoj planini skroz je zavejan. Na Kopaoniku je, prema poslednjim merenjima, visina snega 45 centimetara, duva olujni vetar brzinom 54 kilometra na sat. Temperatura se spustila na minus četiri stepena. Prilaz Kopaoniku iz pravca Brusa je prohodan, ali pod teretom vlažnog snega na putu ima oborenih stabala pa se saobraćaj odvija